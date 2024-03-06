官員神邏輯 怎解對海委會的質疑

陸船翻覆事件，目前雙方協商已破裂。這次事件引發兩岸緊張情勢，惟官員不思積極平息外界質疑，反採取擠牙膏的方式，陸續透露片段且前後不一的說詞。在立法院的答詢中，海巡署長周美伍表示，執法過程有錄音，還有雷達航跡及影像，然「這些證據已交檢調調查中，無法公開」。

我想我方官員遲不肯公布影像的原因可能有二：其一，內容對我方有利，惟官員不知變通到了極點。其二，內容對我方不利，所以不敢公布，推給檢調了事。真實原因為何？不知道，但何者較可能？答案應該很明顯，大家心中自有公評。

更可議的是，海委會及海巡署不但擅改專案報告名稱，主委管碧玲更扯出「以原住民海巡員的升遷交換變更報告名稱」的新聞，接受質詢也不針對質詢回答，而是一再跳針、虛與委蛇，甚至對許多指控都推給「認知作戰」，企圖以烏賊戰術模糊事件衝突的焦點。

為何官員會有如此荒謬的「神邏輯」呢？或許可從人性角度思考。一九八六年諾貝爾經濟學獎得主布坎南在接受媒體採訪時曾說：「官僚不是天使」。他認為，經濟學分析的基礎為人是「理性、自私」的個體，不可能在政治學領域，人就變成「高尚、利他」者。官員也是人，任何政治決策的背後，都有官僚自私的因素。

而此事件中官員的自私因素為何？心理學有個「路徑依賴理論」，就是人若做一件事，獲得正向結果，之後反復執行都得到報酬遞增的回饋，那他就會持續做這件事，並且不斷自我強化機制。筆者認為，過去執政黨從「抗中保台」獲得許多政治紅利，讓他們對此路徑形成依賴。民進黨可能認為可繼續循這條路徑軌跡辦理，因而要求官員不得輕易向對岸示弱，使官員只能以「神邏輯」硬拗到底。

在兩岸的惡意螺旋持續上升，台海陷入兵凶戰危之際，或許執政黨應思考，遇到中國，我們是否該走另一條路徑？