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特教生需早療與幫忙 而非隔離

聯合報／ 王淑俐／華人無國界教師學會理事長（新北市）

台北市某高中一名體格魁武的特教生，課堂上被老師指責影響上課後，對老師怒吼、飆罵髒話、拉扯衣服、拳打腳踢、還用力甩門、踹門發洩，最後遭其他師長、同學壓制。該生先回家遠距上課一周，待情緒回穩再回學校。這起事件之所以嚴重，因為不只是老師表面上受傷，還有心理創傷，以及社會大眾對特殊教育未來方向的疑慮，都是重創。

到底要如何面對情緒障礙及暴力相向的特教生？一般老師面對特教學生開始情緒不穩，且發出聲音或動作，確實影響上課時，該怎麼辦？可以直接對他說「你影響到課堂、影響到我了」嗎？對一般生這麼說，他都可能不理你、頂撞你或直接走出教室，何況對具有情緒障礙的特教生？所以，可先與學生保持安全距離，等待及觀察看看他有何變化。先不要刺激他，如果他說奇怪的話或髒話，就讓他說，此時不要計較，不要跟他講道理。

老師可能被情緒爆發的學生攻擊時，要離開教室嗎？當然要預防被攻擊，萬一他有刀械或丟椅子？所以，先讓自己退到教室門邊，必要時即可迅速離開教室。同學若是中學生應較能自我保護，若是小學生則要考慮學生的安全。且要立刻通報學校，首須控制住失控的學生；但無論如何，都建議「智取」不要「力敵」。

特殊生是否都應安置在特教班？這次事件會讓很多老師對融合教育（特殊生的接納）信心驟減，大家會覺得這些學生應待在特教班。但情緒障礙只是特教的一種，特教還有許多類別需要早療與幫忙。如果我們認為他們該永遠「隔離」，當他的問題被壓抑而非慢慢好轉，未來就可能變成「一發不可收拾」。每個人都有「bad time」或「低潮」的時候，需要大家一起對弱勢伸出援手。

情緒 教室

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