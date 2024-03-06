學生打老師 融合教育盲點

近來又發生學生打老師的事件，雖然事情來龍去脈尚在調查，但根據流出的影片及報導可以了解，此事並不是一個突發狀況，而是教育部長期以來推動融合教育的盲點。

依據教育部發布的新聞稿說，融合教育建基於「平等受教權」的精神，它的意涵是讓身心障礙的學生融入學校，與其他學生一起學習及成長。且指出我國自民國七十三年制定《特殊教育法》以來，目前已有近九成的身心障礙學生在普通班學習，逐步發展出台灣特殊教育多元融合的特色。

但走進教育現場後會發現，雖在第一線有許多熱血付出的老師，不過關於特殊生放在普通班，是否真的對其在學習及行為上的表現有所助益？顯然要打上問號。

目前所謂的特殊障礙學生融入教育，在部分學科如國語、數學，會抽離到資源班進行學習，但事實上還是無法跟上班級進度。雖根據法令須為其訂製個別教育計畫，但近年來隨著特殊生比例增加，導致特教班老師其實很難真正了解學生，並為其量身打造一個學習計畫。

融合教育源自於美國，但一海之隔的日本，早期在特殊教育所主張的卻是較偏向隔離式的特殊教育，進而投入大量的資源，台灣現今的啟明學校、啟聰學校仍可看到此一理念的影子。相較之下所謂融合教育，當然在經費上可以節省許多，可是特殊生本身是否感到被歧視？班級整體氛圍是否友善？這都是在安置學生前必須注意的事項。

我國目前國中小學常態編班及分組學習準則中，完全未提到特殊需求學生的編班原則；而目前各國中的常態編班規定大都僅指出，若為身心障礙學生，先編入人數較少且無特殊學生之班級，這根本只是平均分配，卻忽略學生需求。而《特殊教育法》第十三條第一款，更只提到加強普通教育教師與特殊教育教師交流與合作，完全沒有提到學生間的彼此融入。

因此我們發現，目前教育部主張的融合教育，在實施上有大量的問題，不僅表現在課程與教學、學習與行為等面向，更反映出教學現場的權力流動。此在社會學家傅柯《瘋癲與文明》及《規訓與懲罰》等著作中早有論述。也因此在目前的教學現場，只要學生不干擾教學，老師也不會多所干涉，至於學習成效與融合？只要看看特殊障礙的成人在現今社會上的待遇，相信大家心中自有答案。