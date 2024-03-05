盼新政府新國會 修正能源政策

電能為民生所必須，且是工業之母。昔日台電人才聚集，專業領導。民國五十八年石油危機致油價飆漲，衝擊物價，經濟部長孫運璿（曾任台電總經理）深具遠見與決策力，斷然決定興建核電廠。由於核電廠機組大、效率高、供電穩定、成本低，較不受國際能源價格波動影響，取代傳統火力電廠而成為台電「基載負荷電力」和供電系統主力，提供充足、穩定、廉價電力以支援工商業發展，台電堪稱國營事業模範生。

今日台電經營目標與發展策略遭政治介入，配合政府「非核家園」能源政策，二○二五年核能歸零。整個供電系統以高燃料成本之天然氣及煤，取代低燃料成本之核能；又為發展綠能，初期高價收購太陽能及風電，加上近期俄烏戰爭、以哈戰爭，燃料價格飆漲，供電成本大幅提升。

電價雖經二○二二、二三年調漲，惟電價費率仍低於供電成本。去年台電平均供電成本每度三點九五元，電價每度僅三點○七元，造成台電累積虧損高達三八二六億。財務黑洞已把原資本額三三○○億幾乎虧光瀕臨破產，乃於去年現金增資一五○○億。日前台電臨時股東會通過擬增資一千億，由經濟部全數認足，將資本額提高至五八○○億元，僅能解決燃眉之急，無法解決企業與民眾關心的電力供應與電價調整及對物價、環安的衝擊問題。

當務之急，應盡速檢討能源政策；連年漲電價及靠政府編預算、增資補貼虧損，財務黑洞是填不滿的，且違反「市場法則」及「使用者付費原則」。

去年下半年電價費率審議會怕大選前調漲電價，衝擊物價助長通膨，閣揆宣示年前不調漲。選後台電財務黑洞必須解決，四月分電價費率勢必調整、衝擊物價，影響民生與經濟發展。

期盼新政府、新國會能重新檢討能源政策，考慮調整供電系統、環境保護及安全確保：一、太陽能光電與風電興建進度落後，核能電廠除役，整個供電系統是否能滿足產業及民生用電需求？天然氣與煤靠進口供應，價格不穩定，影響能源供應穩定性。

二、天然氣及煤是排放二氧化碳元凶，將衝擊及未來國際碳費徵收及自主減碳優惠折扣。核電零排放、供電穩定、成本低，且科技日趨成熟，已被國際認定為「綠能」，採用國家日益增多。新政府是否延續「非核家園」能源政策？能否保證供電系統安定，環境保護及確保安全？是否願承受高電價，影響民生及企業競爭力？是否應選擇遵循「以核養綠」全民公投民意，讓核二、核三延役或重啟核四？

三、減少燃氣燃煤配比，積極開發綠能，使能源供給多元化。強化儲能方法多元化，開放增加儲能設備及改良儲能技術，提升轉換、輸送、儲存技術，減少能源輸送損失。

最後建議讓台電能依國營事業管理法及電業法，回歸專業領導及專業經營，減少政治干預，建立正確經營目標與策略，提供充足、穩定、價廉、潔淨電能，恢復昔日國營事業模範生英姿。