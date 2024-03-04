新聞自由無罪 美國不能恩將仇報

記者揭露政府軍情暴政的自由與責任，是否得到弘揚，或是遭到壓制，近日可能就要揭曉。

維基解密在二○○六年創辦後，創設特別機制，方便吹哨人隱匿身分揭露不法，糾正很多環保、金融、貪腐…等等惡行，廣泛得到認可，獲有數十獎章推崇它推進公共利益的成績。

好景不常，它在二○一○年釋出影片，顯示美軍僅是一次行動，就已在伊拉克濫殺無辜十多人，包括兩位路透社記者的畫面公諸於世之後，白宮開始攻擊，先斷其捐款後要抓人。差別在於，歐巴馬年代，減刑後吹哨人出獄；又說，若要將維基解密創辦人亞桑傑（J. Assange）繩之以法，與其協作的所有傳媒含紐約時報，變成都要因新聞自由犯罪，白宮不敢觸犯眾怒。川普上台後，情勢逆轉，二○一九年五月轉以間諜法起訴亞桑傑，並求刑最高可達一七五年。

見此，更多肯定維基解密貢獻的人，群起組織與敘述並積極遊說，要求白宮撤回起訴，讓因美國要求致使入獄，並在英國已打引渡官司七年、身心遭致巨大傷害而有生命危險的亞桑傑，能早日重獲自由。他們強調，亞桑傑受吹哨者之託與新聞界合作而呈現事實，讓美國改善軍情行為，於美國於世人都大有貢獻，美國不能恩將仇報。

持續至今四年多的「捍衛亞桑傑，新聞自由無罪」運動，業已創造前所未見的現象。聲援總部在美國，九大都會都有分支，另有海外廿二組織，發布近兩百次新聞稿、線上與實體活動超過百回。過去四年，以亞桑傑為名的英文專書竟達五本，展現記者、學者、行動者等知識社群投入的深廣。英美法德西五國與維基解密合作的報刊，在前年底聯合撰文支持亞桑傑後，其主編上周再次受訪表達相同意見。

政界也沒有閒著。五位總統（含巴西、墨西哥與哥倫比亞三位現任）與澳洲總理（亞桑傑是澳洲人），以及澳洲國會創紀錄單為一人而跨黨派以八六對四二票通過決議，都要求美國撤回對亞桑傑的起訴。相同訴求同樣見諸美國參眾議院跨黨派數十人去年底的提案；還有墨西哥九十七位、巴西百位，英國卅五位國會議員也已聯名徵求支持。

上個月底，歐洲議會票決要求歐盟執委會與理事會評估，是否理當就亞桑傑即將遭引渡至美國一案發表聲明，繼之以政治辯論。三月一日，繼聯合國前後兩位酷刑特別報告員在親身訪視與調查後，呼籲英國不要將亞桑傑引渡至美國，聯合國表意自由特別報告員Irene Khan也強調，若英美堅持官意，勢將對全世界新聞界伸張表意自由造成嚴重影響。

最後，兩周前在倫敦法庭為亞桑傑辯護的律師E. Fitzgerald指出，英美引渡條約規定，「如果引渡請求的罪行是政治犯罪，則不得引渡」。他告知法官一件重要事實，先前在美國，揭發越戰報告書的D. Ellsberg及N. Chomsky，都曾在聽證會上引述美國政府自己的措辭，論證亞桑傑的政治動機，以及本案確實是「典型的政治犯罪」。

因此，英國法院在即將宣布的引渡與否之裁定，不但依法不能引渡亞桑傑至美國，並且有義務必須調查維基解密揭露的美國政府戰爭罪行是否屬實。