科技．人文聯合講座／艾司摩爾如何有價值百億的產品？

艾司摩爾（ＡＳＭＬ）是一家荷蘭公司，他們所生產的最高級曝光機賣價三億五千萬美元，合台幣是一百億左右，實在令人吃驚也佩服。荷蘭的人口和我國人口數量差不多，市場當然也是非常小的，我們應該好好地想一個問題，為何艾司摩爾可以做出這種附加價值極高的工業產品？

這架曝光機是半導體工業界用的，當然也只有少數半導體工廠會購買這種設備。這種設備的特徵可以用「精密」二字來形容。我們不妨想像在紙上畫兩條平行線，當然這兩條平行線之間是有距離的，距離愈短，愈不容易畫。艾司摩爾的曝光機非常複雜，但是對一般人而言，它的性能可以用畫線來形容，它可以畫出兩條線，兩條線之間的距離是奈米級的，一奈米等於十億分之一公尺。能做出這種精密儀器的公司實在不多的。

相信大家都會問，為什麼艾司摩爾能夠有如此傑出的成就？要回答這個問題，我們不妨知道要設計這架曝光機所需要的知識是什麼。我認為，所需要的知識無非是科學和工業技術。

曝光機當然與光學有關，這家公司的工程師中，當然有很多人都是精通光學的，可是艾司摩爾卻又善用電磁學。如果一家公司買了它們的曝光機，艾司摩爾還要知道設備將放在何處，他們會派人來勘查這個地方的磁場。光學和電磁學都是物理的一部分，不容易懂，也不是目前一般人所重視的科學。

除了科學以外，要造出如此精密的儀器，必須懂得很多基本的工業技術。這些工業技術不可能在書本上找到，必須靠工程師經年累月努力所得到的經驗。這種非常精密的設備，內部一定有精密的控制系統，控制系統絕對不是靠理論就可以完成的，只要有一個細節出了問題，精密度就不能達成了。

我們的工業界要能夠製造出非常精密的儀器設備，必須要有好的工程師，他們在物理、化學、數學等等學問上，要懂得非常徹底。同時，他們要肯下苦功，做各種實驗，克服很多困難，注意很多細節。他們必須是熱中於科技的人，而不是僅僅只想到收入的人。

艾司摩爾的工程師很多都是從荷蘭飛利浦公司出來的，飛利浦是一家有悠久歷史的電子公司，所以我們也不能盼望自己國家能夠在短時間內趕上這些科技大公司。經驗是非常重要的，沒有經驗絕對不可能成功，因為工業產品不是只靠幾個物理學家就可以製造出來的。

雖然我國沒有像艾司摩爾這樣頂尖的科技公司，但是我們也要知道，我國有相當多工程師在埋頭苦幹，我們的工業水準也在上升之中。但是，我們必須隨時提高警惕，因為我們周邊的鄰國也在努力提高他們的工業水準。

最後，希望政府知道，如果我們不注意物理、化學、數學等等，我們的工業不可能有非常特殊的成就。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）