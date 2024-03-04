巨人戰兄弟 場邊實測大巨蛋

前天，帶著半懂不懂棒球的老婆，親臨大巨蛋現場體驗歷史性的場面。她張目結舌驚呼連連的樣子，應該是許多人的第一次經驗。台灣除了選舉活動外，能一次性集結這麼多人，而且是室內，應該是史無前例。

我曾為大巨蛋議題講過話，而且常是站在反對大巨蛋者的對立面。在球賽進行的同時，我關注的是近三萬八千人聚集在同一屋頂下，從Ｂ２到５Ｆ的觀眾席，若發生狀況，大家的行為模式會是如何？大巨蛋滿座是四○○七一人，雖然主辦單位為特殊原因空下兩千個座位，但這樣的進場人數確是測試大巨蛋營運的良好樣態。

整場球賽規畫得很好，秩序井然，看不出是第一次舉辦如此規模的賽事。外頭淒風苦雨，裡頭溫暖熱鬧，這恐怕是諸多球迷長久以來等待的場景。

儘管球賽進行中歡呼不斷、目不暇給，但我曾離開座位試著去找逃生出口；散場時，我也試著計時，在人擠人的情況下，看看我的行進速度到不到得了電腦模擬的1.2M/sec，全場疏散能不能在廿五分鐘內完成。

把自己當作樣品數，當然不能掌握全局。但以我個人經驗，從我的座位，一壘後方第卅二排，從離開座位（八點四十分）到搭上捷運（八點五十五分），再回到和平東路的家（九點二十分），總共四十分鐘，是比預期的快。

但是我也必須坦誠的說，場邊的經驗，有幾點值得檢討：一、逃生路徑在諸多招貼廣告下並非很明顯。建議球賽開始前，應像電影院開場前一樣，告知觀眾逃生路徑。

二、逃生門口沒有人照顧，僅貼了一張語意模糊的告示，連我做建築師的都不清楚意思為何。我甚至試著推門出去，也沒人注意到我。那麼多走廊的引導人員，應派人在每個逃生門前招呼。

三、散場時，在販賣區前我懷疑達不到1.2M/sec的逃生速度，因為太多雜物堆置。即使不是散場，球賽進行中排隊購物的隊伍及欄柵亦恐釀動線阻塞，值得檢討。

四、音響有待改進，回音大，逃生時的廣播引導恐聽不清楚。

以上還請場館管理單位參考改進。