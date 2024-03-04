開挖災害頻傳 什麼環節出問題

近期建築工程災害頻傳，如基泰大直案、北市慶城街工地下陷，及近日連續壁破洞造成房屋傾斜的三重建案等。很多人心中疑問到底是真的無法避免，還是哪個環節出了問題？

新建築物的施工期間相當長，最大的安全風險就在地下室開挖階段。開挖工程存在相當多潛在風險，包括地下管線及既有基礎障礙、地質不均勻變化、地下水位分布變化、施工時連續壁體包泥或接縫處的品質不良等。

要避免發生開挖災害，首先要有有經驗的建案團隊，在施工前針對隱蔽風險進行全面評估。首先是工程前期嚴謹的地質調查、既有基礎調查、分析設計安全的開挖工法及選用適當的支撐材料。其次是施工時確保擋土（連續壁）及開挖支撐的尺寸、深度與品質自主檢查確認；開挖過程避免超挖、控制挖掘速度及範圍，並掌握開挖支撐系統及鄰房的監測數值安全，隨時檢查開挖區域有無異常出水；另外要確保施工期間有監造進行品質管制及材料查驗合格。另一方面，工地也要有完備的緊急應變計畫，現場配置緊急應變機具待命（如砂包、地改灌漿機等）。因此，從設計、監造、施工、監測、緊急應變維護，全生命週期都需做好安全確保，才能避免開挖過程發生災害，減少潛在的風險，或在有異常時立即啟動緊急應變措施以降低災情。

上述開挖工程潛在的問題並非現在才有，探究原因，一是現今都會區用地取得不易，緊鄰建築物愈來愈多；都市更新或危老建築物拆除重建案逐步增多，開挖工程勢必遭遇更多既有建築物的基礎障礙。二是目前營建工程缺工、缺料、物價上漲，因此有經驗、風險管制品質佳的開挖協力商接案大都飽和，造成部分新建案參與的協力廠商可能經驗不足、風險意識或緊急應變能力較為薄弱，導致開挖施工中有瑕疵卻無法判斷；或於發生災害前有跡象卻未能及時應變，致使後續災情擴大。這是近幾年來開挖工程比過往風險高，開挖工程災害頻率增加的原因。

綜合上述論點，未來開挖的施工風險只會更為加劇、複雜及困難，地方政府將面臨更為複雜的開挖工程安全審查、勘驗等管制。另一方面，建築商、設計監造及施工廠商，要有更高的風險意識及災害預防方法，避免以低價考量而降低建造成本，使開挖安全風險增加，才能確保地下開挖工程的安全性和可靠性。