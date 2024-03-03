賴清德如何化干戈為玉帛？

賴清德即將在五二○上任，原本以為可以順利接手，無縫接軌；但擺在眼前的卻是艱困的考驗。不管是否有人故意從中作梗，但如果未能妥善處理，日後的執政困境將是無遠弗屆！

首先，海巡人員在金門出了大事，兩位晉江圍頭漁民被海巡船艦撞翻不幸犧牲，海委會和海巡署無力解決這個本身並不複雜的問題。但甚至連道歉、賠償、釐清真相、負起政治責任這些基本任務都掌握不好，導致善後工作拖延未決。這凸顯的不僅是政治領導能力的不足，連行政管理、人員管控及內部紀律也都出了紕漏，反映出整體治理能力的失靈，也就是政治無能！如果賴清德不能掌控全局，並及時調整人事，力挽狂瀾，進行必要的風險管控，日後他將面臨紛至沓來的內外壓力，並承受戰爭的威脅。

其次，目前的執政團隊對於一九五○年代以來台海形勢的沿革丶中美台關係的發展歷程，以及相關法制的認識嚴重不足，亦缺乏對員工的基本教育和認知訓練。甚至連金馬與大陸之間長期以來密切交流的親緣關係與互動默契，也都一知半解，問道於盲！因此，對於金馬兩地民眾與大陸「兩岸一家親」丶「一日生活共同圈」、「互利共贏」、「以誠相待」的客觀現實，也缺乏真實的體會和同情的理解。這正是迄今為止海委會丶陸委會等機關始終不能也不願化解成見，及時解決撞船危機，讓「大事化小」的關鍵所在。

由於缺乏同理心丶同胞愛與基本的法治素養和認知訓練，才會讓這樣的事件惡化而為台海新危機。其結果是，不但使台海安全情勢迅速緊繃惡化，將台海變為內海，同時也將嚴重影響中美台關係的平衡穩定，也讓美方對賴本人的「務實台獨」決不敢掉以輕心，隨時都要緊盯掌控！這也凸顯了民進黨政府確實缺乏優秀的政治領袖與幹練的治理人才。這對於僅僅獲得四成選民支持的賴清德而言，無疑是嚴峻而深刻的考驗。

我曾多次親訪泉州、晉江和圍頭等地，並參觀當地的「八二三紀念館」，去了之後才知道，當年曾有逾五萬多發炮彈是從金門射往圍頭，造成嚴重的的損害。但在一九九○年代遠離戰爭之後，兩岸恢復了交流，大家充分認識到泉廈漳同胞和金門人同語、同文丶同宗、同源，直可說是血濃於水，不分彼此！我看到國泰蔡家的宗祠矗立在大馬路邊，光耀門楣，訴說著兩地同胞密切的親緣情緣和共同的宗族血脈。

多年前，「海峽第一村」圍頭的漁民犧牲小我，甘心承受漁產和生計的損失，毅然決然提供接引水管將乾淨的水源銜接至金門田埔水庫，目前日供逾兩萬噸，已成為金門日常用水的主要來源。這真是無私的同胞之愛！執政有司如果真能體會兄弟之情，同胞之誼，就應該飲水思源、懷德感恩；並以謝罪的心情到圍頭表達歉意和悼懷，向不幸的死難同胞致哀。這才是大愛無疆的政治智慧，也就是止戈為武，化干戈為玉帛！（作者為政治學者、中流基金會董事長）