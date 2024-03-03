兩岸冷對抗、民進黨有恃無恐

總統大選結束後，經過農曆年才一個半月，兩岸關係已經如同斷崖式下墜，連串刻意與荒謬事件，使得兩岸關係出現冷對抗。先是諾魯與我斷交、然後中共宣布取消M503民航路線偏置、隨後民進黨政府喊停六月台灣團客赴陸的「禁團令」，最近則是不思議的金門漁船事件，事實真相不明，卻有衝突升高趨勢！

金廈海域原本被視為兩岸合作的前沿，但是二月十四日的一場取締、碰撞、翻覆、兩位大陸漁民死亡的事件，海巡署在沒有密錄器，一開始堅稱對方蛇行才導致船翻覆，在檢方說明與媒體追問下，承認有多次碰撞，但迄今仍未完整呈現真相。

事件發生後，國台辦十七日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局隔天宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動，從八艘到十一艘，部分並進入我禁限制水域中，大陸海警船正在接收金廈水域執法權！

民進黨政府不僅態度冷漠無同理心，且對事件說法一變再變，行政院會二月廿九日定調為海上執法個案，「沒有同仁疏失責任，沒有書面道歉。」管碧玲曾稱檢方會「朝過失致死偵辦」，也改口堅稱「沒有疏失」。這是非常強硬的轉變，錄影證據呢？之前說等候司法調查呢？

事件發展很明顯，民進黨改以政治事件看待和操作，不僅隱瞞事實真相，陸委會與民進黨立委發言，強調是主權執法，兩岸互不隸屬，並訴求兩國論認知戰；而西方媒體已將海警船在金門周邊巡航，解讀為北京施壓賴清德、壓縮台灣應變空間的強制作為。

如果事件持續無法降溫，大陸海警船會繼續加大在禁限制水域的巡邏與執法，最壞的情況，甚至可能出現海警船伴隨大陸漁船進入禁限制水域內捕魚作業，或甚至開始常態性在台海執法；屆時，民進黨會加強取締與驅離，可能回應暫停小三通報復，兩岸關係走向全面對峙，抗中保台民粹再高漲。

為何民進黨對此冷漠以對且有恃無恐？首先，這次大選民進黨失去國會最大黨地位，尤其失去年輕人支持，同時未來賴清德政府在推動政策上將面臨激烈政治角力，政府若對大陸施壓採取強勢反制措施，應能提升民眾的支持度；因此兩岸關係走向冷對抗，升高兩岸敵意螺旋，有助強化民進黨的支持基礎。

民進黨對兩岸關係惡化有恃無恐的第二個理由是美國支持，他們認為在中美對抗架構下，美國不會放任中共軍事侵台，特別在中美關係趨緩大背景下，就算兩岸關係惡化，美國有牽制嚇阻能力，應不至於爆發嚴重衝突。民進黨高層認為美國或許不會為金門事件出面，但應不會允許擴大到台海衝突。

第三個民進黨有恃無恐的理由來自中國大陸，民進黨認為大陸內部經濟與維穩問題嚴重，處理台灣問題不是現階段的重要任務。去年底國安會祕書長顧立雄曾表示，中共目前優先於維穩、專注經濟內政，短期內看不到武力奪台意圖存在。

目前此事件已從漁船取締翻覆，轉變為水域執法爭議，然後又變成兩岸政治冷對抗；民進黨將此定調為中共對台灣進行灰色地帶壓迫，最終將取決於中共對台戰略定力，即將舉行的中共全國兩會，會是關鍵時間點。（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）