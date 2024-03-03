撞警案撞出社安破網真相

春節歡樂氣氛還沒有完全散去，各地的燈會仍在繼續，沒想到二二九晚上在半小時內發生驚悚事件，三個家庭失去了兒子。廿四歲的年輕警察在值班台前被突如其來的貨車撞斃；卅五歲的巡路員在巡守時被撞翻跌落邊坡不治；而那個闖禍的簡姓男子，只穿著內褲打赤膊從家中衝出，搶了澳底漁港的貨車後開上快速道路，撞翻了巡路員劉冠群，再高速衝進八堵分駐所撞死了警員蘇昱鴻，畏罪棄車逃逸時被火車撞得身首異處，這個受到個資保護的簡姓男子，也才卅四歲。

慘案發生後，大家都在找原因，也希望能夠亡羊補牢。全國各地的警察都在討論如何強化駐地保安，交通部公路局也開始關心起巡路員的執勤安全，但，這起惡夜奪命狂飆的原因，究竟是如警政署長案發之初研判，簡男生前與警方有過齟齬而生報復之心？還是純屬思覺失調急性惡化的意外，根本無所謂的犯罪動機？

媒體報導，簡家三個子女精神狀態都有問題。數周前簡母向醫院求助前，簡男已數次因幻覺報警說簡母被殺害，足見已有相當佐證，但醫院仍主張精神評估必須觀察三個月，沒有立即收容治療，因而錯失良機，但這也與就診時已是大年夜，精神病患仍須分輕中重症，不可能全都列管相關。

當然，為了不汙名化精神病患，社區精神病患的評估必須慎重，根據二○二一年社區精神病人照護優化計畫，需要追蹤三個月，但如果有自傷傷人之虞，醫師可以給予強制治療。專業醫師的鑑定至關重要，也與我們挹注在精神醫療上的資源不夠有關。

二○一五年台北市文化國小八歲女童遭隨機行凶身亡，次年的小燈泡在內湖被當街殺害，兩凶嫌都以有幻聽幻覺逃死；而二○一二年台南湯姆熊的殺童案、二○一九年的鐵路警察李承翰遇刺案，凶手都因精障而免死；二○二一年九月屏東高樹鄉超商女店員被罹患思覺失調的楊男挖眼重傷，更是嚇壞了社會大眾。原來，在我們周遭有太多不定時炸彈，隨時可以引爆。

當時立法院就要求對於這些明顯有傷人自傷與再犯之虞的精障病患，不應該只是讓他們回到社區，甚至對於有最嚴重的再犯之虞者應該要強制收容。沒想到因為鄰避效應，蔡政府原定的司法精神病院一直受到各地居民反對，只好化整為零設置司法精神病房，但原定二○二五年於全台設置四八○床的目標，目前只完成高雄凱旋醫院的卅床。

前事不忘，後事之師。警政署要強化機關的硬體，很好，但是更應該加強員警對於精神疾病的認識與正確的因應。過去在立法院，我多次建議衛福部和警政署，一定要引進美國的危機處理團隊（ＣＩＴ）的訓練機制，以跨專業的訓練，減少員警在面對精神病患危機事件的傷亡與失誤；但是說者諄諄、聽者藐藐，ＣＩＴ和司法精神病房一樣，仍然是遠在天邊的夢想!

要人沒人，要錢沒錢，要病房沒病房，要ＣＩＴ沒有ＣＩＴ，這就是我們社安網的真相！