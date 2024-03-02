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碰船責任鑑定 看航行規範、海事習慣

聯合報／ 劉宗榮／台大法律系退休教授（台北市）

海巡署船舶與大陸漁船碰撞，涉及政治問題，也涉及法律問題，而且政治問題的重要性甚至大於法律問題，問題複雜不是單純鑑定船舶碰撞責任就可解決。但在透過政治談判難於達到共識的情況下，碰撞責任的鑑定，可以做為比較客觀的思維底線。

船舶碰撞責任鑑定，必須同時考量「船舶安全航行規範」以及「海事裁判形成的海事習慣」。

判斷船舶碰撞責任的依據就是船舶安全航行規範。船舶航行安全規範是由國際避碰規則、其他相關航行規則（例如一九八一年海上人命安全公約、國際燈號規則等）以及各港口自訂的航行規範三部分組成。

由於各個港口的港灣形勢、安全條件不同，為了照顧具體需要，以避免船舶碰撞，在法律適用的優先性上，如果上述三組規範發生衝突，各港口自訂的規範反而具有最優先效力。就金廈船舶碰撞具體案件而言，下列避碰規則就特別重要：一、兩船正面航行時，各船應各自沿著順時鐘方向航行；二、兩船交叉航行時，若右舷前方有船舶，己船應該先停駛，讓前方的船舶優先通過。

關於海事裁判形成的海事習慣。除了船舶安全航行規範以外，還必須斟酌由很多裁判形成的海事習慣，就金廈船舶碰撞的具體案件而言，應該特別斟酌：

一、最後機會原則。在他船與本船有發生碰撞的危險前，即使是因他船的故意或過失所導致，若本船明顯有最後的機會可以避免碰撞事故發生而竟放任地不防止、不避免其發生時，本船舶對於事故的發生，仍應負過失責任，甚至必須負擔全部責任。

二、賓夕凡尼亞原則。船舶違背船舶安全航行規範致生碰撞事故時，推定該船舶有過失。換句話説，在碰撞發生時，若船舶違背船舶安全航行規範（特別是避碰規則），就可以合理「推定」該船舶的過失是發生碰撞事故的唯一原因或共同原因，此時舉證責任移轉到該違規船舶上，該違規船舶所必須證明的不只是該船的過失「可能不是發生碰撞的其中一個原因或可能不是唯一原因」，還必須證明該船舶的過失「自始至終都不是碰撞的原因」才能免責。

船舶碰撞海事案件是特殊的民事案件，涉及高度專業知識，兩岸都可延請具有船舶碰撞專業知識的人員參與鑑定及談判，以專業的共同語言，客觀理性地解決問題，避免糾紛擴大。

裁判

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