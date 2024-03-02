高談受教權 反犧牲多數孩子

新北市國中生在校被害後，教育部於二月公布新版《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》（下稱《注意事項》），修正教師強制阻卻違法作為及校園安檢條款，放寬教師維護校安對危險行為強制規定。但新制甫公布，隨即爆發台中家長「帶武士刀」入校之重大校安事件，究竟本次修正案能否達成營造安全校園目的？值得深究。

筆者研究歷次修訂《注意事項》，剖析問題如下：

一、教師嚴加課責限縮管教權。教育部自二○○七年六月廿二日頒布《注意事項》，此版即為各級學校管教學生重要依據。歷次修正趨勢為對教師嚴加課責並限縮管教權，本次修正更將教師對學生之書面懲處權刪除，當教師連書面懲處建議權都被「去勢」，試問如何管教學生？

二、親權課責有規定無法執行。當今教育現場八二法則為師長花費八成心力處理兩成問題學子行為，是類家長拋棄子女教養責任，放任其偏差行為，養出乖張暴戾小霸王，教師無力管教，有心向學的孩子無法學習，校園向下沉淪。雖早在二○一六年版《注意事項》第廿六條之特殊管教措施，即有違規情節重大學生可交由法定代理人帶回管教之規章，但執行不易且對家長毫無強制力亦無罰則，形同虛設。

三、強制規定對現場管教並無助益。《注意事項》在法律位階上僅為行政規範，係教育部就行政權行使立法作用所制訂之法規命令，此種教育命令在法規框架下效力遠低於法律規範。雖新版將強制作為賦予正當防衛或緊急避難之除罪概念，盼強化教師在危急時刻管教學生意願，但強制作為若拿捏不當造成學生受傷，面對後續司法攻防仍有觸法可能。

四、輔導管教抄襲歐美卻未因應國情修正。我國自教改後高舉兒童人權倡導零體罰，仿效英美破除校園特別權力關係，然英美等國因零體罰欠缺輔導管教配套，帶來校園失序公校教學品質低落等問題，雖近年改弦易轍重新賦予教師管教權，並對親權課責，但沉淪多年之公校品質難於短期挽回。我國目前也面臨公校學習品質低落、學生秩序紊亂相同問題。

針對國教現場的沉淪，《注意事項》應當發揮其功能，親師攜手發揮學校與家庭教育功能，對不適任家長課責，比照中輟生處理方法，結合學校、警政、社政，在現行制度下落實家長帶回管教之停學規定，配合社工與學校查訪並明訂罰則。為了保護多數孩子學習權益，應限制行為偏差學子干擾他人受教權，而非鎮日高舉學生受教權，實際上卻犧牲多數孩子正常學習權益！