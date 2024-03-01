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新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

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挖地避天坑 應有專業特別監督

聯合報／ 拱祥生／台北市土木技師公會理事、大地技師、水保技師（台北市）
新北市三重區福隆路一處建案，因地下室開挖湧水，導致旁邊的11樓民宅（棕色棟）結構傾斜。記者曾原信／攝影
新北市三重區福隆路一處建案，因地下室開挖湧水，導致旁邊的11樓民宅（棕色棟）結構傾斜。記者曾原信／攝影

日前新北市三重區又發生疑似開挖鄰損案，緊急撤離大樓住戶。這已是連續第二周在雙北發生建築工地開挖工安事件，住家附近有開挖工地的住戶，不禁擔心「我家還會再發生嗎？」

三重工地廿七日下午發現連續壁公、母單元交界處，在地下約十一點五公尺附近開始漏水及沙，事發突然，等到搶救機具備齊已有一定量體地下水夾帶沙往開挖基地流入，進一步造成鄰房基礎淘空及傾斜。

一般連續壁單元槽溝開挖及澆置混凝土過程，難免造成周遭地質擾動及淘刷。通常在槽溝開挖完成階段，進行超音波檢測來確認槽溝周遭是否坍孔；並於連續壁澆置階段量測澆置曲線，確認連續壁澆置過程是否包泥，及澆置至導溝下方。一旦超音波檢測及澆置曲線有異狀，會再進行止水樁改良，確保基地開挖過程不會發生類似本次三重連續壁滲漏情況發生。未實施壁外止水灌漿輔助工法，似是本次災變可能原因之一。

去年信義區崇德街和本次三重災變，都是連續壁體漏洞止水失敗造成，加上前一周慶城街疑似導溝施作造成路面坍塌，這些失敗案例，顯然都是在基地開挖前之「假設工程」發生瑕疵造成，失敗案例或多或少有一些誤判輔助工法的情況發生，而工地第一線人員又對於連續壁檢測成果判讀及因應相對生疏，那專業施工經驗就是避免災變重中之重。

地下開挖包含「假設工程」（導溝、連續壁及地質改良），應借助專業施工經驗，啟動全程特別監督；工地派駐獨立第三方專業技師全程監督，執行檢測成果判讀、於施工過程在現場實地監督施作情形，應能大幅提升工地安全並降低開挖風險。

雙北是否全面實施開挖工地專業特別監督，標的應可限縮在敏感地質區域，包括黏土、砂土等軟弱敏感地質為主，實施效果較顯著。

雙北地下表層地層先天上因沉積時間短暫，大都相當軟弱及易受工程行為擾動，沒有類似地質經驗的工程人員，無法妥善進行該類土壤之工程行為。開發商或業主應該善用有經驗之專業人員，才不會發生損人不利己的災變，讓得不償失的天坑一再上演。

三重 住戶

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