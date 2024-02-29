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申請或考分科 想清楚

聯合報／ 詹志超／高中教師（台北市）
大考中心日前公告學測成績，因應三月招生季開跑，包括台大等校近日均陸續公告申請入學書面資料準備指引，考生屆時可對志願科系要求準備。本報資料照片。圖／聯合報系資料照片
大考中心日前公告學測成績，因應三月招生季開跑，包括台大等校近日均陸續公告申請入學書面資料準備指引，考生屆時可對志願科系要求準備。本報資料照片。圖／聯合報系資料照片

學測成績公布，不論是否考得理想，開心與難過就只有成績公布當天，過了這一天，大家還有各自的目標要努力。眼前最重要的是親師生要先討論、溝通，如何就分數在選擇申請入學或決心參加分科考試做出決定。

然而無論申請入學或參加分科考試，都有一些問題必須釐清。

選擇申請入學，常會遇到三個迷思。一、提前結束高中生活的迷思：申請入學需準備備審資料、歷經面試，過程繁複耗時，至五月卅日才能確知是否錄取，並未真正能提前結束高中生活。

二、選擇熱門學校科系的迷思：大學是學習關鍵的時期，通常會影響一個人的未來。熱門校系不必然是自己有興趣的，應該跳脫迷思，理性的思考。

三、高分或低分選擇校系的迷思：申請入學的目的，是依個人志趣選擇大學校系及大學校系依其特色適性選才，因此，切勿盲從高分熱門校系，也不應因低分屈就自己沒有興趣的校系。

決定參加分科考試，也有須釐清的迷思。一、動機的迷思：是為彌補學測失常的遺憾？考上心目中的名校？還是家長的強烈要求？必須明確知道自己的動機。

二、選才的迷思：分科考試是依個人興趣及能力，就志願校系指定考試科目，自由選擇應考。因此必須明確知道自己的興趣。

三、成績的迷思：參加分科考試是否一定能考得比學測更好？必須明確知道自己的實力。

釐清這些迷思，才能做出最佳的選擇。

學測 科系 面試

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