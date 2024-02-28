金廈事件啟示：兩岸火藥庫須降溫

俄烏戰爭打了兩年，烏克蘭總統澤倫斯基公開承認烏軍陣亡人數達三萬多人，約為全國總人口數的千分之一。不論這個數字是否低估，死了三萬多人的背後是有數十萬個家庭的破碎，而俄羅斯當然也好不到哪裡去。這說明戰爭絕對無贏家，除滿足獨裁者的野心私欲外，人民生活塗炭，土地遭受嚴重蹂躪，似乎都不是發動戰爭者所在意的。而所謂「一將功成萬骨枯」，死了這麼多人，普亭、澤倫斯基，甚至拜登，有因此建立了歷史英名嗎？

由死了幾十萬人的戰爭，來看金廈海域發生的大陸漁船越界捕撈，因躲避我方海巡隊查緝而翻覆的意外事件。二名大陸漁民死亡，卻造成兩岸間的敵意對峙升高，其實十分荒謬。

生命可貴，更無貴賤之分。對於二位大陸漁民的死亡，我們當然都以悲憫的心情來看待。但若因之引發衝突，甚至戰爭，可能造成的傷亡災難就遠大於此了。

然而歷史上重大的衝突戰爭，導火線往往都是一件小事。盧溝橋事件是因日方藉口一名士兵失蹤，要求進入宛平城搜查，遭守城的國軍部隊拒絕，因而引發日軍砲火攻城，而讓整個中國陷入戰爭煉獄。二二八事件也是因查緝私菸進而造成暴動引發全台動盪，因之受難者更不計其數。

但戰爭之所以會發生，絕對不僅是單一事件引起。如果不是有個火藥庫，那條導火線本身燒完就沒事了。所以，在大陸漁民死亡的事件中，比起去指責海巡署是否執法過當，或質疑大陸漁民越界捕魚的動機不單純等，更重要的是兩岸之間對此事件必須建立共識，那就是讓漁民死亡僅止於單一不幸事件，雙方都不要借題發揮，而將衝突升高。

大陸與台灣僅隔個台灣海峽，兩岸船隻往來發生衝突的機會絕對難以避免，對於未來可能再度發生的類似意外，建立協商的機制刻不容緩，因此兩岸之間不能不溝通對話。

所謂「壓倒駱駝的最後一根草」，重點絕不是那根草有多重，可以將駱駝背壓垮，而是駱駝已背了千斤負荷才會不堪再一壓。因此，兩岸都必須共同努力，將彼此間的敵意降低，讓火藥庫降溫甚至完全拆除，未來才不致於因小小的衝突引發不可收拾的大災難，這才是共謀兩岸人民幸福之道。