政院即使被標不義遺址 政客肯定還是不會絕跡

今天是二二八和平紀念日，行政院甫被標示為「二二八不義遺址」，閣揆陳建仁說此舉堪比南非憲法法院蓋在過去的政治監獄之上。顯然時間再久，每逢此刻，前後執政加起來已十六年的綠營，總要作些文章。

美中爭霸使兩岸關係日趨緊張，台灣發展空間亦不斷受限。不僅「二二八」，一切關於「四百年悲情歷史」的論述，其實民進黨早明白只剩「大內宣」功用。這可從蓋拉格來訪，蔡英文、賴清德表達美國對烏克蘭態度轉變的憂心，唯恐對台承諾將來也不可靠，以及近期連串對中共「示好」，看出端倪。

例如我駐美代表受美媒專訪，說「現在台灣沒有人談獨立」，民進黨中國事務部主任更與大陸學者視訊交流，挑明「台獨黨綱已是歷史文件」，並希望溝通改善彼此關係。顯然在強權夾縫中，「務實的台獨工作者」開始思考僵持或對撞路線已經不符其最佳利益。

如此轉變固然好，但兩岸本就不應兵凶戰危。從台灣人民角度言，不論島內島外，權謀野心家才是我們該認清和警戒的對象。所以即便兩岸能重啟對話，我們也不必心存幻想，畢竟有人嗜權如命。就像賴清德說過「沒有台獨黨綱的民進黨將被其他政黨取代」，在以永續執政為最高戰略的原則下，對中共硬或軟，恐怕都只是綠營階段性的戰術運用。

「二二八」本質是抵抗「不義政權」，七十七年過去了，在「不自由的民主年代」，台灣人民擁有多少抵抗權，或許見仁見智，然而視民如草芥的政客，卻肯定不會成為「遺跡」。