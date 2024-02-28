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一再挑起仇恨 民進黨何時才滿意

聯合報／ 吳一忠／榮民（嘉縣水上）

今年是二二八事件七十七周年，半個多世紀以來的禁忌，成為民進黨的政治提款機，每年到這個日子，各地舉辦紀念活動，均帶有濃烈的悲情色彩。

每逢二二八前後，言論稍有不慎，就會成為點燃薪火的助緣，許多不理性的說法，只是意識形態的延伸。

民進黨前主席林義雄說不探究二二八原委，對不起整個社會。問題是台灣早已解嚴，政黨三度輪替，坊間報告不缺，可探索的資料具備，加上大溪檔案開放，解開二二八疑團應不難，只要以毋枉毋縱的精神，歷史終將回歸真相。

二二八事件是時代演變的遺憾，國人希望事件水落石出，就是不想挑起族群仇恨。問題是陳水扁執政八年，蔡英文執政亦近八年，擁有國家機器的執政者，為何無法完成任務？民進黨若有心查案，豈會讓真相淹沒？

前總統馬英九在二二八事件時還沒出生，台北市長蔣萬安背負原罪，仍盡量彌補鴻溝，多次道歉試著撫平傷痕，或和受難者家屬對談，就是希望記取歷史教訓，祈望悲劇不再發生。民進黨卻一再挑起仇恨，甚至讓外省人迄今仍需背負原罪，實在太不公平，到底要過了幾代民進黨才會滿意？

沒有人懷疑受難者家屬的悲痛，但二二八就像孫悟空的緊箍咒，持不同意見的人，就會被冠上不愛台灣，欺負本省人的大帽子。

民進黨假轉型正義之名，行分裂族群之實，將二二八事件曲解為「外省人殺本省人」、「中國人殺台灣人」、「台灣人反抗外來政權」，用以煽動仇恨、誤導民意、推動分裂，目的就在執政掌權，不但無法彌補傷口，更阻礙族群融合，真是令人痛恨。

二二八事件 民進黨 馬英九

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