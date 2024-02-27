陸媒報導大陸海警船巡查穿越金門禁止水域線，意味兩岸在金廈海域爭端持續升高。

看起來，民進黨「只能裝死到底」，也是「只會裝死到底」。這些對內或許有用，對外（大陸）根本沒用。

說白了，誰理你「熱度過不過」？考慮著「拖久了，沒熱度就過了」，拿著對內糊弄的手段用於涉及境外案件。冷血於前，無能於後，有這樣幹的嗎？

你是政府，不能五天十天過了，還想以從前模式解決；也不能一路裝作不知就不聽。前者猶楚國刻舟，後者如晉國盜鈴，評其顢頇無能，並不為過。想用撫慰金打發？誰跟你撫慰？

民進黨沒資格想著要擦槍走火，兩岸要走火早走了。

再繼續裝死，將無以行主動，無以名立場。言則嘴上不認錯，實則將帥喪權失海。何其愚也！