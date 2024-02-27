科技．人文聯合講座／一機掌理萬機 隨機潛藏危機

日常交易數位化後帶來許多便利，舉凡商品的瀏覽及選購、帳單的細目及支付、收據的保存及稽核等，只要一機在手，彈指間就能敲定，著實相當便捷有效。

前陣子從台北飛往紐約，抵達約翰甘迺迪國際機場時已近深夜。出關後透過網路租賃平台叫車前往曼哈頓，開價約七十五美元。在約定的等候位置上車後，約莫四十分鐘就抵達曼哈頓住所。下車後，除了給予司機五星評價外，也在線上點選合理的小費比例。

一星期後，閒來無事瀏覽一下自己的搭車紀錄，不看還好，一看不得了！那趟從機場前往曼哈頓的行程終點，怎麼變成紐約的另一座機場（拉瓜地亞機場）？更糟的是，車資足足多了五十美元，連同小費合計約一百卅五美元。

猶記當夜行車路線的中途就曾經過拉瓜地亞機場，猜想司機在曼哈頓讓我下車後又循原路去拉瓜地亞機場攬客，可能無心或有意誤將那回程空車費用灌水到我的帳戶上。然因該回程路線與我原先搭乘的路線重疊，從手機乍看行車路線圖時並無看出任何蹊蹺，直到察覺帳單有誤時細看才發現原來潛藏一段重疊的回程。

在周末夜晚察覺自己成為冤大頭著實無奈，尤其當前線上服務人力緊縮，即使平日也很難找到即時對話的客服，更何況是周末。所幸該叫車平台並非無處申冤，仍能透過留言反映帳單問題，於是趕緊在平台留言敘述收費有誤的原委，請求線上協助。有拜有保庇，隔日一早，線上客服就回函「我們已調整了您最近行程的費用總額，超收金額將於三到五天退回您的帳戶。」

幾天後退款順利入帳，那顆懸宕的心才終於放下。這次經驗讓人體會到網路叫車雖然便捷，但偶爾仍會遇上不當收費的情事，不可不慎。儘管如此，因網路叫車平台的價錢有基可比，司機有績可查，路線有跡可循，客服有機可通，透過網路平台叫車仍不失為在異鄉搭車比較平價安全的方式。

如今，食衣住行育樂的數位交易已是家常便飯。回顧本次旅美參訪期間，除了少數商家必須以實體信用卡交易外，多數用餐和買票均可用手機線上支付。甚至連紐約市區的地鐵及公車，也已全面接受手機線上支付，乘客只要感應手機即可通過閘門，而且七天內最多只收十二次費用，既方便又可省荷包。當然對那些慣於逃票的旅客而言，他們依舊展現輕功，縱身一跳過閘門！

有趣的是，整趟旅程完全沒有使用現金交易，不僅隨身攜帶的現金一毛錢都沒少，而且還因在第五大道撿到兩毛錢，回程時發現口袋現金比原先帶的還多呢！

數位信用交易讓我們能以一機掌理萬機，使得旅途變得更加便捷順暢，尤其往日出國時現鈔必須精打細算，如今只要一機在手幾乎不需現鈔。美則美矣，但個人在遭遇幾次被坑的慘痛經驗後，籲請大家在數位交易後仍得仔細核對線上帳單，並時時確保手機安全機制無虞，以免當了冤大頭還鼓掌叫好哩！（作者為台灣大學資訊工程系教授）