善用WTO場域 重回利台兩岸關係

第十三屆WTO世界貿易組織部長級會議（MC13）將於二月廿六至廿九日，假阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。WTO為我國以會員國型態加入的重要國際型、多邊經貿組織，為現階段較能提升我國主權能見度及拓展國際整體影響力的重要場域與平台。

本項會議有全世界一六四個會員國及重要國際組織代表與會，大至每屆會議決議與發布的官方宣言，小至會員國代表間的互動，或被場外記者拍攝到的訊息均受全球矚目，並將影響未來數年的全球經貿動向，影響企業利益甚鉅。因此，在此難得場域下，對於每個會員國的代表團文官而言，無不個個戰戰兢兢，深恐未能於此場域爭取國家、企業及國民的利益，而有負國人期待。

據本屆WTO部長會議官方排定的議程，將討論WTO改革、爭端解決體系運作問題、以貿易促進環境永續發展及電商等議題。此等皆與現階段國際經貿困境及各會員國經貿發展息息相關，並有需妥善解決的迫切性。我國代表團將由行政院政務委員鄧振中，偕同我國常駐WTO代表團羅昌發、經貿談判辦公室、外交部及農業部同仁代表出席，就各議題提出有利於我國的呼籲，並期盼呼籲能被會員接受。

我國代表團此次將盡力安排與其他會員國部長進行雙邊會面，善用WTO場域努力爭取有利我國的經貿空間。此拓展「利台」的國際經貿關係，實屬有利我國經貿發展的正確方向。在台美廿一世紀貿易倡議第二階段實體談判會議進度延宕的情形下，倘能在WTO場域與美方進行技術官員層級的意見交換，亦應有助推進台美談判。在台灣去年外銷經歷連月衰退的困境下，更凸顯此策略之重要性。

惟據報載，我方代表團似未安排與陸方商務部長王文濤率領的代表團交流。然而在大陸仍為我國最大貿易市場及順差來源，眾多台商在大陸投資之權益保護、兩岸貿易紛爭均急待妥處的情勢下，加上台灣企業已對ECFA議題提出呼籲，希望兩岸經貿加強交流合作而非對抗或中斷，兩岸關係能重回和平發展軌道，兩岸政府能對話，盡速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

因此，倘能以全球第廿大貿易國之姿，及全球重要產業供應鏈樞紐的氣度，利用此難得與大陸代表交流之場域，向全球展示更自由開放與包容的台灣，並結合友我會員國如新加坡之助力，以建構「利台」的兩岸和平關係，當屬全國企業與國民之期待。