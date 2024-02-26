國際圈地搶人占市場 台青應大膽前進東南亞

傾讀貴報「私校併外語系 政大卻逆勢創東南亞語文系 看見就業新前景？」筆者作為台灣唯一的外語大學、全國公私立技職大學唯一東南亞學系的創系主任，對設立東南亞系被描述為「逆勢」，想做些補充：台灣少子女化讓外語相關學系招生困難是現實，卻是學生、家長誤解所致，東南亞系更深受其害。實情是，設立東南亞相關學系是順應國際政經趨勢，東南亞就業職缺多更是現在進行式。

先談順勢：美中競爭下，與中國「脫鉤」、「去風險」、美國「友岸外包」使眾多跨國公司以「中國加１」對策分散風險，讓東南亞備受外資關愛。聯合國貿易發展會議指出，在二○一七至二二年間，東南亞外資增加四十％，總金額超過中國、拉美非；《日經亞洲》則說單二○二二年東南亞便吸引創紀錄的二二二五億美元；我國統計也指對東南亞投資在二○二二年達五十點七億美元，首度超過對中投資。

再談就業實況：某人力銀行今年二月下旬就有二三四二筆東南亞職缺，占海外職缺半數以上，月薪至少台幣四萬，顯示台商需才孔急。二○二二年以來有廿多家上市櫃公司、中小企業「隱形冠軍」聯繫我，想來校舉辦就業講座，有的還提供台幣四、五萬實習月薪，希望同學實習後轉正。這顯示企業認為東南亞系學生會東南亞語、通曉當地社會民情，又熟悉台商管理文化，是能承上轉下的中堅幹部。

逆勢？順勢？入學註冊率達九十八％的第一屆學生在去年六月畢典前有廿％被企業內訂。在九月時，同學中除服兵役、繼承家業者外，幾已就職，亦有考上移民署、漁業署公職。但第二到五屆註冊率卻驟降到六、七成。雖有轉學生加入，但就學率仍未達九成。

「叫好不叫座」成為東南亞學系給人的「刻板印象」，反映出企業的殷切期望沒有獲得多數學生和家長的熱切回應。原因是民眾對東南亞的刻板印象確因新南向政策的執行而有所改變，但近日網紅到柬埔寨鬧出的笑話，仍反映部分媒體、民眾對東南亞「落後、髒亂、不安全」迷思，沒有發現東南亞已非吳下阿蒙，中國、日本、韓國早已去圈地、搶人，占市場。

筆者研究東亞政經與產業發展，看到泰國成為日系車廠兵家必爭之地，曼谷被譽為「亞洲底特律」；越南成為韓國三星製造重鎮，生產全球銷量一半以上的手機和平板，產值直逼越南GDP的廿五％；印尼是亞洲創新「獨角獸」沃土，也是原物料大國，國會更曾要求中企作證，關心礦產開採。而台企如製鞋業的寶成，在東南亞產能已超過中國；電子業如鴻海、「電子五哥」都在東南亞擴廠或新建廠區。但人才在那裡？

筆者想引用日本北海道大學前身札幌農學校首任校長William S. Clark對日本學生的臨别贈言「年輕人，要胸懷大志！」（Boys, be ambitious），鼓勵年輕人走出台灣的舒適圈，擴大個人職涯，成為支撐台商與各國外資在東南亞爭雄的新生代台灣幹部。期待更多高中職生和家長看到國際趨勢，大膽前進東南亞，開創個人大未來。