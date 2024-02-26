俄烏戰爭2年 美中台應引以為鑑

二戰以後最大的歐陸戰事，俄烏戰爭剛步入第三年；目前看來，在美國十一月大選塵埃落定前，停火希望渺茫，但已可清楚看出，不論結果如何，交戰國俄烏以及烏克蘭的幕後「影武者」美國與歐盟，沒有任何贏家。

烏克蘭自然是最大的苦主，不僅已有數以十萬計的軍民傷亡，上千萬人流亡國外或在國內流離失所，許多城市淪為廢墟，據估計至少須五千億美元重建。去年春天以來曾經高度期待的反攻失利，面臨武器彈藥不足、徵兵困難，西方支持力度漸減。尤其美國政府提出持續援助的六百億美元法案，目前仍僵在眾議院，前途未卜；一再揚言廿四小時內即可終止俄烏戰爭的川普捲土重來勢不可擋。一連串的負面發展，無不讓烏國官方焦頭爛額，而且前程更為艱難，勝利似乎遙不可及。

俄羅斯發動戰爭，原來期待一舉攻占烏克蘭首都基輔，再強迫烏國簽訂城下之盟，承諾不加入北大西洋公約組織，承認克里米亞與烏東地區為俄國占領的既成事實；不料戰事進行未如預期，曠日持久，雖漸穩住陣勢，但也蒙受重大傷亡，而且經濟在西方陣營強力制裁措施下，也損失巨大。

更有甚者，如美國外交政策智庫專家梅農撰文所說「普亭已經輸了」，他認為「戰爭最終是實現特定政治目的之手段」，「即使這場戰爭以俄羅斯保留現在擁有的所有烏克蘭土地而結束，莫斯科的處境也會更糟」，因為「烏克蘭的領導人和公民，已經決定他們的未來屬於西方，而不是俄羅斯」，「普亭為占有它而開始的戰爭已經保證了它永遠不會屬於他」，論點堪稱中允。

在美國方面，據美國主流媒體專欄作家分析，「當俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵時，美國透過經濟制裁並呼籲集體捍衛國際秩序，試圖透過經濟痛苦和政治流放來懲罰俄羅斯，但俄羅斯的固有實力植根於其豐富的石油和天然氣供應，增強了其金融和政治彈性」，「美國孤立俄羅斯的行動顯示出局限性，許多國家堅持不在烏克蘭戰爭中選邊站隊，而中國、印度和巴西等大國卻在為俄羅斯提供資金」，「在亞洲、非洲和南美洲的部分地區，俄羅斯的影響力一如既往地強大，甚至還在不斷增長，他對國內權力的控制似乎一如既往地強大」。同時戰爭支出刺激了俄羅斯經濟，國際貨幣基金組織上個月表示，俄羅斯經濟成長速度快於預期。因此美國希望經過代理人戰爭削弱俄羅斯的企圖並不十分成功。

至於以美國馬首是瞻的歐盟，一方面要大幅提高軍費，一方面要提供烏克蘭高額援助，部分鄰近烏克蘭國家遭受難民潮的衝擊，又得切斷從俄羅斯供應的廉價能源管道以及與其大部分的商務關係，導致經濟一片低迷，通膨高漲，淪為苦主之一。

反觀台海，民進黨政府一味緊貼美國，高舉抗中大旗，又逢美國朝野一致抗中氣氛熾烈，讓台海成為「世界最危險的地方」。各方正應以即在眼前進行的俄烏戰爭為鑑。

中方應以俄侵烏為戒，動武或可達到戰場勝利，但卻將台灣人民推向「離心離德」的一方，是戰略上的失敗；美國卯足勁制裁俄羅斯的效果尚且不張，對付世界製造第一大國、第二大經濟體的中國，嚇阻力量必定有限，在東亞用兵又力有未逮，應更克制以避免擦槍走火；台灣眼見烏克蘭的慘況，則更應牢記孟子所言「惟智者為能以小事大；畏天者，保其國」，即使相信「美軍會來救台灣」，一旦開打也難免生靈塗炭，陷於萬劫不復的境地。