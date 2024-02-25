星期透視／兩岸危機 執政黨別再裝睡

大陸漁船在金門海域和海巡署船隻發生追撞，本是簡單漁民越界捕魚事件，卻癱瘓兩岸好不容易建立的漁事糾紛處理機制，管轄權的爭執再起；復因我方處理不當民情激憤。陸方拒絕沿用行之有年的漁事糾紛解決辦法，宣布金廈海域不存在中線與限制水域，進而對我方遊艇臨檢，甚至派遣海監船到馬祖海域威嚇，為何如此強硬？我方對可能引爆國安危機的事件處理為何如此輕率？有何影響？

陸方顯然主權考慮先於事件管理，這是因為陸方認定蔡政府處處突出台灣主權獨立，此情況下兩岸對弈政治化，遊戲規則改變。

北京認定，蔡政府的抗中保台政策，對內脫中、對外「倚美謀獨」，將台灣問題國際化，因此全力壓制台獨也就成為對台政策的核心，台海「內海化」只是其中的一部分。

既認定台灣「倚美謀獨」，於是中方對美外交的重心也在防獨，使得「不支持台獨」幾已成為美國「一中政策」的一部分。面對中方壓力，美方一再重申甚至擴大反獨內容，以一月底王毅和蘇利文在曼谷會晤為例，王毅提醒台海和平穩定最大風險是台獨，中美關係最大挑戰也是台獨，要求美方落實不支持台獨承諾。為確保台海和平，拜登試圖建立以西方民主為主體的聯盟陣線，反對改變台海現狀，為此，北京也加強反制，要求相關國家表態，譬如去年年底越南、俄羅斯和中亞四國分別表述「台灣是中國不可分割的一部分」。

既然國際上有人認為聯合國二七五八號決議並未解決台灣的國際參與問題，諾魯共和國與我斷交宣言，特別搬出此聯合國決議。

擴大「一中」內涵加入反獨條款，建立國際反獨聯盟，強化台灣是中國不可分割的一部分，顯然已經成為北京圍堵蔡政府的主要手段，了解此理，就不難理解陸方為何不再承認中線水域的政策思維。

我方對事件的處理，可以說是荒腔走板，不但沒有錄影事證，說詞也前後矛盾，完全不像成熟法治國家該有的作為。

陸委會一再強調，金門限禁水域早在一九九二年由國防部依據兩岸條例劃設公告至今，要求對方遵守行之有年的中線默契。殊不知兩岸默契是建立在兩岸法理主權不分、事實主權存在的基礎上，而賴清德當選被認為是獨上加獨，對主權的解釋已經從部分重疊演變為相互排斥，在此情況下如何期待對方善意默認？

其次，選舉期間民進黨不論出現什麼問題，都將之咎責為中共介選，金門事件發生後，雖然我方處理錯誤連連，但民進黨立院黨團仍批評對方「做賊喊抓賊、土匪行徑」，顯示反中仇中意識形態已根深蒂固。為解決問題，總統和行政院長強調理性對話，海委會主委不斷重申過去合作善意，這種矛盾與反覆如何取信於人？

具體言之，在抗中保台政策下，不論是對方停止我農漁產品進口，或機艦越過中線，甚至斷我邦交國、演習區劃入我國領海，政府皆毫無作為，為的是保住台灣主體性，如今象徵主權的領海、中線一一失去，竟連易如反掌的漁事糾紛都不可得，究竟忙什麼？

金門事件說明，面對危險四伏的台海，執政黨不能再裝睡，該拿出本事了！

（作者為文化大學國家發展與中國大陸研究所講座教授兼所長）