名家縱論／走到谷底 NCC能再見光明？

新民意改變了國會結構，史上最黑暗的八年NCC監管時代也將出現變化。這醜陋的一頁是否即將翻過？隧道口的光已經半透。四月將審查新的NCC委員，應是撥亂反正的起點。

不知何時開始，台灣淪為詐騙王國，人民痛苦不堪。對犯罪者利用網路的數位詐騙，政府束手無策。人民的憤怒反映在選票上，畢竟「懶政也是一種腐敗」。

進步的國家不會讓人民的哀號成為無用的呢喃。二Ｏ二二年英國獨立機關Ofcom強調一定會負起讓民眾安全上網的責任，要重建媒體信任和重視的價值，提供更多負擔得起的無線網路服務。次年立刻推出嶄新的「線上安全法」，保護民眾不受「線上非法內容傷害」，包括詐騙電話和訊息在內。

美國FCC從本月起對於非法電話和詐欺電話採取霹靂手段，不但增強消費者撤銷電話或簡訊同意的能力，透過「電話消費者保護法」修法，限制用AI產生自動撥號和自動發送文字的詐騙電話，以阻止網路機器人自動傳輸詐騙選民的訊息。

令人嘆息的，四年來，NCC只會不當擴權，且目的和手段有違憲之嫌，包括關掉中天的立法目的性、手段、和政策選擇，需要再次受到檢視。未來不只審查NCC是否只專注在破壞獨立機關對媒體言論自由的保護，還要確認有無履行基本法和相關法令賦予的法定職責。

NCC要打掉重練，另一關鍵是委員的遴選。

四位任期屆滿的委員在二Ｏ二Ｏ年總統府遭駭流出府院黨預謀關中天的文件中，就說院長只認識陳耀祥，訓話後也認為陳會聽話，以及兩人偏綠可以配合處理中天，果然成真。太多政治性格，對產業發展沒有危機感，缺乏國際觀，無法幫台灣產業做全球運籌，都需要重新檢視。

未來NCC有太多關鍵任務需要處理，不能再找政黨偏私的委員做誤導性政策。台灣需要積極推動傳播電信改革和數位轉型，加強和產業對話，才能實現二Ｏ三Ｏ智慧國家計畫。新委員要有堅定民主素養，拒絕為特定政治力量服務，更不能在權力面前迷失分際。

至於人才那裡來？要有什麼能耐和信念？看看他山之石。

美國聯邦通訊委員會（FCC）五位委員全部來自業界。有公私部門通訊科技經驗的卡爾，被喻為FCC的「5G十字軍」，重視加速高速網路建設。斯塔克斯為法律背景，重視網路城鄉差距和數位機會，以倡導消費者保護和注重問責聞名，是網路安全政策領導者。西明頓曾任私部門及公部門顧問和要職，熟悉電信政策，特別是頻譜規畫和寛頻接取。

葛梅絲是拉美裔女性，重視消費者保護，現階段重點在阻止詐騙電話和簡訊，致力提倡多元媒體所有權，但最重要的：她堅決表明無意監督新聞媒體言論內容。

主席羅森沃斯是律師，被Politico選為美國五十位重要政治人物之一，她致力促進優質的通傳公共政策和公平服務。剛頒布的AI生成語音電話欺騙或誤導選民的違法條文，就是她的新政。違者每次通話將重罰兩萬三千美元，重擊用AI語音生成技術冒充名人，用以假亂真的語音電話影響選舉。

台灣傳播產業近年面臨極大困境，數位廣告收入銳減，產業需要轉型，傳播人才需要提升知識和視野。NCC能否擁有像FCC這樣的人才？獨立機關的人事同意權，正是新國會最重要的功課。（作者為政大傳播學院教授）