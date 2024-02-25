食安問題 政府站在哪邊

行政院長陳建仁到立法院進行食安報告，直指台中市府檢驗出西布特羅後，沒有給台糖十五天的申請複驗就逕行公布，這是台中市府的錯。

雖然目前被驗出西布特羅的豬肉僅限於同一包，或有可能是實驗室汙染導致，但在百分之百確定前，陳建仁身為行政院長，應該要擔任全民食品安全的守門員，怎麼反而站在台糖這個食品供應商的立場發言？

面對食安問題，民眾都希望政府拋下政黨色彩，採取最高標準替人民把關，在真相尚未徹底釐清之前，更應秉持毋枉毋縱的精神追查到底，而非否認地方政府的努力，一味替供應商辯白；況且台中市衛生局依照食安法規定公布檢驗結果並無違法，在行政院帶風向之下，反而成了被針對的矛頭，替食安把關的基層人員豈不會心寒？

說白了，倘若公告驗出瘦肉精的是綠營執政縣市，行政院長的口風是否會轉向？陳院長不與中市府在同一陣線，難道真的只有食安而沒有政治盤算？雖然，陳院長口口聲聲表示食安是科學而非政治，但科學的根本必須要符合邏輯，行政院對此事的處理方式從頭到尾都不符邏輯，很難讓人民信服。