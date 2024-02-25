熟年社會的交通安全嗎

彰化國小三姊弟遭無照駕駛撞成重傷令人心痛！難怪無論晴雨，每逢下課時間，一堆家長擠在校門口苦苦等候，不願讓孩子自己冒險。肇事老翁雖無照駕駛，但未酒駕、沒超速，除了將車禍原因歸咎於大意與無照違法，是否台灣的道路安全也需檢討？

經常跟隨兩大媽祖徒步遶境的筆者，之前就曾投書，北台灣以外，由於地廣人稀，民眾出入大都以車代步，除了鬧區因紅綠燈多，還會稍微減速，出了市區，紅綠燈就變成參考用。所以，每年參加媽祖遶境，信徒可說都在搏命演出，好在媽祖有保佑，加上自己小心，都能安全返家。但信徒只是偶爾冒險，居民卻是天天搏命外出。

說來可悲！即便生活在人口稠密進步的北台灣，道路設計幾乎還是以車輛為主角，行人連配角都稱不上！真的是路人甲。斑馬地獄熱潮一過，行人立刻又被打回地獄。

就拿新莊區來說，很多沒有騎樓的道路，路上停滿機車，即便成人，也得冒著被撞的風險與車爭道。其實，無論路再小條，都應畫設行人徒步專用道，就算只有肩寬，至少讓駕駛知道：應該尊重行人。

日前在最繁華的新泰路和中正路等紅燈時，就目睹一名視障者被擋在路上，因為汽機車將整個路口塞得水洩不通。更有一次，看見一名身障者被卸貨司機的車擋住去路，害得坐輪椅的他，不得不繞到馬路中線，真是令人膽戰心驚！

即便行人地獄革命震天價響，但新莊至今只有少數幾條馬路畫出行人專用道；路，還真的只能靠自己走出來。

再來，就是沒有紅綠燈的斑馬線。這種曖昧的設計，對駕駛和行人來說，都是一個又一個地獄入口。駕駛想停，可能會遭到後車追撞；行人想過，又怕被撞！其實，只要設一個機動紅綠燈即可，行人想過馬路時，就自己啟動紅綠燈。

還有，紅綠燈的設計也有問題。有些燈號的轉換時間長，有些很短如川劇變臉，時間長短往往和路口窄或寬沒有相對關係，以致造成很多車輛闖紅燈，或者行人馬路沒過完被卡在路中央，非常危險！

全台應該整合這些紅綠燈，最好都有秒數設計，和適當的過渡時間，讓駕駛和行人都有心理準備應變。

最後，回到這起車禍。熟年社會降臨，未來熟年駕駛和熟年行人勢必劇增，在交通號誌的設計以及行人安全的考量，不能只用年輕人思維。身邊很多中年朋友，都有行動、反應變慢、老花和夜盲的狀況，且還須顧及一些視障和身障者的行路安全，相關官員最好偶爾離開辦公室，換個角度和身分，試著用熟年駕駛及行人的心態去各行人地獄實地體驗看看。

而總會經過台中彰化員林的兩大媽祖繞境，將是一個很好的機會。