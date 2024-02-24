天選之肉哪來的 食安報告仍看不到

行政院長陳建仁終於在立院做食安報告，不過台糖豬肉瘦肉精疑雲似乎愈講愈沒有解決問題。全民最擔心的到底有沒有吃下肚？陳揆只表示，初步排除國內豬肉供應鏈受西布特羅汙染風險，本案研判屬於單一檢體問題，而非系統性事件，然後呢？他還暗指中市實驗室遭到汙染，卻沒有完整善後說明。

中央年前就指中市這塊是「天選之肉」，其餘樣品抽驗都未驗出，所以定位為單一事件，但關鍵就是沒有交代這個「單一事件」為何會驗出「西布特羅」？源頭出自哪裡？

既然中市與中央都驗出了「西布特羅」，那麼中央不是應全面徹查以找到源頭？然而，年前衛福部次長王必勝不是給全國一個交代，反而批中市「躁進」公布。如今陳揆同樣不提中央如何處理，只是再度將此案定位為單一事件，還指中市沒有依照ＳＯＰ邀請台糖複檢。

接著，陳揆指出，事發後中央立即啟動溯源檢驗及樣品調查，除中市驗出單一盒檢體含西布特羅，其餘皆未檢出，所以初步排除國內豬肉供應鏈受汙染風險。

試問，若未同批全部回收而僅是抽樣，是否就可以推定同批所有肉品沒有含西布特羅？同批肉品已上市三個月，已經售出而被民眾吃下肚的明顯已無法驗出，怎能推定排除汙染風險？

其次，中市驗出後食藥署複驗也證實，意味中市檢驗並無「違失」，既無違失，那麼這塊肉到底從何處產生，哪個流程出現問題？沒有找到源頭就是沒有解決問題，這份報告何來「科學、專業」可言？

最後，陳揆將此案定位為單一事件，衛福部長針對中市人員痛哭，還表示專業跟科學用情緒處理不對，意指中市是用情緒來處理，中央才是科學專業，一筆抹殺中市所做的努力，真的在操作政治的不就是中央？

陳揆稱馬時期發生過多起系統性食安事件，這次只是單一個案，再度拉「馬維拉」來「救援」，就是不願意面對這塊「天選之肉」所引爆的食安疑慮 ，其報告根本就只是在做大內宣，而不是專業與科學的說明。