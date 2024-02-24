沒錄影 難證明海巡合法

大陸人民因海巡攔檢而生事故，造成兩人死亡；台灣官方前稱因追逐翻船，後又承認有碰撞，然依法海巡基層應具備的密錄器畫面卻沒有，不禁啟人疑竇。

密錄器是否為執行海巡職務的標準配備？依《海岸巡防機關海域執法作業規範》規定，海巡人員執行職務「應」隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證，以為函送主管機關或移送檢察機關查處之依據。今海巡居然稱沒有任何錄影，連司法實務上常見的密錄器畫面也付之闕如，恐難稱「合法」執行公務。

有人會說，生還者返陸翻供，是因受到壓力而不可盡信；既然沒有錄影，就該認定行政單位說法具完全公信力。只是依高等法院、最高法院相關判決，原則上因為人證會受到諸多利害衝突影響，在有充分物證時，應優先認定物證效力優於人證。

只是目前海巡稱無事發密錄器畫面，不僅不合規定，也不合於訴訟實務中法院以密錄器畫面釐清真相的常情；且依最高法院見解，國家有錄影義務時，若影片滅失，則應將「不利益」歸咎於國家機關，即應由我海巡機構承擔不利益，而非稱陸人說謊。

綜上，海巡單位實應對死亡陸人家屬給個交代！

以史為結：宋金滅遼後，曾有遼將張覺降宋，因其降金復叛，金人向宋官員王安中索要，王安中竟以貌似者首級企圖矇混過關，金人覺後大怒，才將張覺首級送至。其錯有三：一開罪金人，二擅殺降將，三逼反他人，更成金滅宋的口實！今我政府以「無影片」為託辭，亦有三過：一授柄北京，二死者恐蒙冤，三陸人激憤。以古度今，能無懼乎？