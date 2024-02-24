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「認知戰」專書 擴大對陸恐懼

聯合報／ 鄭世汀／研究人員（台北市）

近來執政黨對於大陸對台認知戰的操作十分積極，似乎只要對綠營不利的資訊，都會被操作成中共透過認知戰對台進行洗腦。執掌國家安全維護與調查的法務部調查局，也趕上「認知戰」的風潮，在一月中旬大張旗鼓成立「認知戰研究中心」，更發行《習近平時期對台認知戰作為與反制》專書，這幾天並於台北國際書展舉辦兩場專題講座，欲向執政黨宣示效忠的意味明顯。筆者閱讀完全書內容後，發現最吸引人之處，恐只有封面與標題。

首先，調查局在書中自詡為「全球第一本以理論結合實戰」的認知戰專書，卻無法清楚定義何謂「認知戰」，僅能爬梳各國文獻後，承認對於認知戰的定義與內涵，目前並無統一定義。在無法定義「認知戰」的前提下，該書卻依然強調反制「認知戰」的重要。此種不知敵人為何，卻仍販賣恐懼的操作手法，與近年執政黨不斷指責對手賣台，卻無法說出究竟「賣」了何物，十分雷同。

況且，若該書為「全球第一本」，書中何以能引用的眾多「認知戰」相關文獻？此種關起門來宣稱「Taiwan No.1」的手法，也是近年執政黨慣用洗腦人民的「愚民政策」。

認知戰係近年西方所提出的名詞，觀諸中共官方的文書，並無「認知戰」的用語。中共傳統三大部門包括組織、宣傳、統戰，而宣傳工作又可分為心理、輿論、法律的「三戰」，所謂「認知戰」在定義上與宣傳部門的工作極為相似，美國智庫「詹姆斯頓基金會」亦認為認知戰屬於心理戰的範疇，因此稱中共的種種作為，係一種適應時代發展的宣傳或三戰的新態樣，應是比較中肯的解釋。中共確實因應時代變化調整宣傳工具與手段，但若因此而稱中共正在發展認知戰，恐怕也有利用「農場標題」以擴大大內宣之嫌。

由於認知戰的定義不明及操作空間大，造成民眾閱讀政府文宣、新聞或學術文章時，常常陷入「似懂非懂」的迷思，即便無法了解文字內容，卻吸收了文字中欲傳達的「恐懼感」。

中共對台統戰企圖從未改變，「三戰」的手法也更佳彈性多元，我們應以正確的態度「知己知彼」，才能「百戰不殆」，一味的以大陸不存在且配合西方炒作定義不明的「認知戰」，來塑造對中共的恐懼，除了從政治權謀的角度解讀，再難找到合理的解釋。

中共

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