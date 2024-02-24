「龍來台灣」之葉公好龍

今年台灣燈會主燈「龍來台灣」，將在今天元宵節點燈。甲辰龍年，依天干地支甲辰屬火為伏潭之龍，十二生肖中，唯龍是中國傳說的神靈，自然界沒有這種動物。今年台灣燈會，不免俗的以龍為主燈造型。只是，元宵燈節是中國傳統文化，中國人更自稱是龍的傳人，台灣燈會會否違反蔡政府中國統戰的認知？

問世間龍為何物？中國古籍《爾雅翼》描述：「世俗畫龍之狀，有九似之說。九似者，角似鹿、頭似駝、眼似兔、項似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似牛。」又該書有這樣的記載：「龍，春分而登天，秋分而潛淵，物之至靈者也。」顯然，龍被古人認為是一種威力強大、氣度不凡的神異生物，具有無所不能的本領，且頗具神話色彩，自古從帝王到黎民，都將龍視為神靈頂禮膜拜祈福。

台灣燈會龍主燈造型，和中國古籍記載的龍稍有差異；主燈龍角短無分叉，不似鹿角，而類羊角，或只是龍幼崽；兩角間額頭上無隆起類博山形之「尺木」，古籍記載「龍無尺木，無以升天」，此倒合乎其只是伏於潭中之甲辰龍；再則，沒有作出長長的兩條觸鬚，無鬚則龍失去行動方向感，只能困於淺潭中盤旋。此龍造形從文化層面而言，該龍的神靈沒法從發源地飛來台灣，只怕也缺少具有吸引旅人來台之能力。

數千年來，龍在中華民族具崇高的象徵和標幟，形成絢麗多彩的龍文化；農曆記載二月初二為龍日，俗稱龍抬頭。當天食餅稱龍鱗，食麵稱龍鬚麵，食菜團稱龍蛋，女紅須停針線，免傷龍目，早期漢族台灣人也保留這種習俗。中國以農立國，風調雨順才能五谷豐收，而有雩祭祀龍之禮儀；華人更將龍視為辟邪驅災、吉祥安居的保護神靈。因此，節慶活動常有鬧龍燈、舞龍、賽龍舟等，「龍舞兆太平」之說。

本月初中國官媒稱要摒棄慣用之「dragon」作為中國龍英文譯名，改用「loong」，筆者舉雙手贊同。因為書籍或電影中描述的西洋龍長有翅膀，而其長相和中國龍雖相似，卻是邪惡的動物，常口噴火焰燒毀村莊，襲擊殺害人畜，人們只能以刀箭反擊；而中國龍則被視為神靈，能保佑眾生。

執政黨以反中抗中、去中國化政策飽嚐甜頭；在野黨文宣出現大陸簡體字，立即被批舔中；多年前某立委要求刪除僑委會遴派文化教師赴國外巡迴教學預算，該立委認為書法、扯鈴等是中國文化，說這是在幫大陸統戰。為去中國化，執政黨惡行還真是罄竹難書。蔡政府於台灣燈會用中國龍為主燈，還要祈求「龍來台灣」，難道不怕中國的文化統戰？

成語「葉公好龍」，典出《莊子》，其故事正可說明執政黨似是而非，表裡不一，有名無實的龍文化心態。該成語指，古人葉公以喜歡龍聞名，但真龍下凡到他家，他卻被嚇得面無人色；比喻表面上愛好某種事物，實際上並非如此。執政黨治國慣用兩套標準，不就像「葉公好龍」？