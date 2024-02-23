交通違規記點不宜輕減

選前是討好民眾的最佳時機，選後先浮出檯面的議題，往往也有秋後算帳的意味。交通部這兩天說要檢討交通違規記點的「範圍」，應該就是去年選前來不及調整的後續。政府施政不因選舉結果而斷裂，交通部持續關注「記點」制度改善值得肯定。

但是，以微罪為名，打算限縮記點對象，等於是降低罰度，面對台灣交通亂象，卻在選後再放寬？倒是很有爭議！

交通違規有罰鍰、有刑責，但又另加記點的意義何在？尤其，遭記點數的行為和罰鍰額度又不一致時，更讓許多人不懂另加記點的道理為何？

違規處罰的「額度」通常依對公共危害程度來定，罰款和記點大致上都依這個原則，但記點另依累計罰度作進一步處分，例如駕照暫停或吊銷。為什麼記點累計可以採取這樣嚴厲的處分？因為累計代表累犯，再考慮其累計時限，可以用行為、慣常行為，來評量違規人的犯行傾向。慣性愈高，對公共傷害的威脅愈大，就要另採停止慣行的作法：不准駕車！

以停讓行人為例，違規者一次三點，是最重一級。照說車輛行經路口，多半會減速，即使未完全停讓，真正肇致死傷機率不高，為何要給相當於闖紅燈這種極危險的同級點數呢？就是因為國人常年忽視行人路權，許多駕駛不「習慣」禮讓行人，更別說停車讓行，才招致行人地獄的批評。這種普遍行為要改，非得用連續記錄、持續累計來導正。

當然，也有人主張加重罰款和刑責，同樣可以嚇阻違規。不過，個別違規的客觀傷害沒那麼大時，硬性提高單次罰款，也有不符比例原則的批評（未禮讓車輛罰六千元，行人闖車道罰五百元就是一例。）記點看似多此一舉，卻有維繫罰則合理結構的意義。

可見得，記點不只是加罰，更是針對遏止壞習慣的行為防範。有心理面的教而殺之，也可以從多數犯行的慣性和頻率深入追蹤違規的環境因素。等於是給個人多一道警惕，也給交通主管更科學的案例改進。輕言減少記點項目，就是放棄維護交通安全的多重防線，非常不聰明，也不專業！

反對記點者最抱怨的是路口暫停被舉發而記點。尤其許多職業駕駛被顧客要求，或將就路口斜坡上下貨，更是不平。坦白說，這不是記點制的錯，反而可以讓駕駛累計近扣照時有理由說服顧客或業主。甚至於，政府也可以從累計案例，改善個案路口的工程設計。

要洗刷汙名，需要全民的社會警覺，檢舉者的多雙眼睛，就是執法助力。要救回交安，需要多部會通力合作，交通部固然要堅守記點在違規處罰的行為導正的作用，主管車輛保險的金管會也應該調整過往從車不從人的立場，把駕駛人的行為因素加重到車禍和保費的模式中。讓行為導正成為數位時代公共治理的主軸，不要只依賴傳統重罰、站崗的警力。新政府籌組在即，盼望不只從選情減少民怨，更要從學理和科技中落實更負責更專業的施政！