醫療是台灣國際化最好的翅膀

前兩個月在一次演講中，向台下的同業做了一個簡單調查。我問做國際醫療工作經驗超過五年的請舉手，結果台下四十多人只有不到十人舉手！我自己做了八年，說真的過去幾年遇到的很多困難，也令我多次想打退堂鼓，看來同業碰到的問題都差不多！

「國際醫療」是醫學中心評鑑的五大任務之一，「國際醫療中心」是各家醫學中心不得不設置的單位，但是因為國際病人的醫療收入對醫院整體營收的挹注占比很小，所以國際醫療部門不容易在醫院中有影響力。業績占比小影響到很多事，包含領導層對國際醫療人力與物力的配置，連因應服務有關的資訊系統都可能無法上排程修改。

既然無法對有形的收入貢獻太多，那就要想方設法在無形的品牌價值上發揮巨大效益。如果宣傳成功，對內可以擴大影響力，對外也可以吸引國外的病人來就醫，恰恰也可彌補台灣醫療在國際上所缺乏的知名度。

這樣說起來，一個國際醫療中心，撇開要配合衛福部和國合會的專案，單就自費醫療這塊，需要什麼樣的人才，才能立於不敗之地？美國的醫院給予在國際醫療部門服務人才的專業名稱是Health Services Coordinator（健康服務協調員）。除了把病治好，面對國際病人市場，我認為「速度及效率」是關鍵。

為協助病人在最短時間內完成手術回家，我們從病人出發前就開始客製化專屬的醫療計畫，國際醫療中心的同仁，需要非常熟悉醫院的運作和報價。我常跟組裡的同事說，不可以只做自己的事，一定要橫向聯繫和廣結善緣，除了各科的醫師，更需多認識其他部門同事，才能提高行政效率及做好服務。

除了熟悉院內的人事和流程之外，優秀的語言能力（或尋找合宜的翻譯人員），快速的學習能力以及熟悉國際禮儀，都是健康服務協調員的必備條件。因為前來尋求協助的國際病人，涵蓋各種疾病，唯有即時找到資源，才能協助病人解決問題。最後，往外開發新市場到深耕國家，針對各地的需求，也要懂得因地制宜地去整合政府和民間資源。

重點是，上述的這些條件，真的需要在各相關產業有多年的工作經驗，有一定的成熟度之後，才能勝任。如果沒有來自醫院高層的支持，及對國際醫療工作的熱忱與理想，真的很難走到今天！

中南部醫院評鑑在即，呼籲同業堅守崗位，更呼籲衛福部和醫院高層正視與珍惜國際醫療人才，因為醫療是台灣國際化最好的翅膀，醫療是讓世界看到台灣最好的方法。