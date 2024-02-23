「六無主委」提油救火 人民無望

新春期間，海巡署小艇在金門海域撞翻陸籍漁船卻沒錄影，海委會主委管碧玲第一時間未開誠布公。民進黨政府仇中，如果陸籍漁船違法情節嚴重，海巡署又有錄影存證，立委出身的管主委豈會放過機會好好表現？早就拿出來舉行記者會，替海巡弟兄捍衛海域鼓掌；媒體從早播到晚，圖文並茂說明情節，一定滿足綠營、津津有味，管主委卻完全沒有如此。不知情者以為民進黨節制，原來是沒有錄影。未開誠布公，是為「無誠」。

喬治歐威爾名著《一九八四》中的「老大哥」，四處裝設監視器錄影。台灣不落人後，攝影機到處都是，海巡署執法艦艇竟沒錄影設備，可能是為顧及海上隱私，但艦艇執法沒有錄影，如何取信大眾？如今大陸海警船人員登上金門遊艇檢查，打破幾十年來的默契與穩定，管主委危機處理完全不及格，是為「無能」。

管主委得民進黨酬庸上任，但海洋事務不是西子灣看夕陽餘暉或是澄清湖划划小船，管主委至今沒有專業稱職的表現，是對錯綜複雜的海洋事務「無知」。

管主委表示「將教育台灣船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會馳援」。大家忙著滅火，這個主委卻提著汽油桶滅火，暴虎馮河、有勇無謀，「對方有登檢要求時不必停留」也就是比照陸籍漁船溜之大吉，但難道管主委可以保證台灣船舶速度比較快，使大陸海警船不懷疑「不必停留」的台灣船舶不是逃避檢查，且非常節制有風度、不衝撞台灣船舶？管主委要台灣船舶對賭大陸海警船的執法決心，是「無智」。

「立即通知海委會馳援」，海巡署小艇時速幾節？能快速趕到？船抵現場又如何？要與中共大型海警船對抗嗎？民進黨政府自己躲在背後呼喊別人上前線，亂開支票不負責任，典型的讓別人勇敢就好，是為「無勇」。

晚清兩廣總督葉名琛對抗英國船堅砲利，不走、不降、不死、不守、不和、不戰，號「六不總督」；今有「六無主委」管碧玲，無誠、無知、無能、無智、無勇，人民當然「無望」。