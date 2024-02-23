美鷹派議員來訪 …和平尊嚴 非倚賴誰訪台

近日因台灣海巡艦於金門海域驅離越界的大陸漁船，導致兩人落水遇難，使得兩岸關係更加緊張。大陸第一時間宣布，金廈兩岸因「善意默契」彼此通融的廿多年的禁限制水域不復存在，並隨即對福建海域的台灣遊艇和漁船展開常態化巡查。

值此敏感時刻，美國聯邦眾議院的抗中鷹派議員「美中共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格，也於昨天率團抵台訪問三天，這勢必會讓原已緊張的兩岸關係更加動蕩不安。

海峽兩岸由於特殊的地緣關係與歷史因素，一直處於分治競合、時緊時鬆的特殊關係。因兩岸實力差距拉大，使得台灣已無法像以往一樣，過度依賴某一國家的支持來維持兩岸現狀，更不能依據片面的政治外交與法律主張來處理兩岸關係。

國民黨執政時因雙方的善意，北京方面默許、也間接接受台方有關海峽中線和禁水域的主張。然而蔡英文執政後以「抗中仇中」累積政治資本，並且搭上了「美中對抗」的失速列車，對美國的要求言聽計從、百依百順，這不僅打破了兩岸過去所營造的善意模糊，更激發了大陸鷹派的民族大義，導致兩岸關係劍拔弩張，成了國際媒體眼中最容易引發第三次世界大戰的導火線。

這讓我想起了托爾斯泰在《戰爭與和平》書中的一句話：「如果每個人都只為自己的信念而戰，那就不會有戰爭。」因為，個體差異的信念堅持，都必然會在有限度的衝突與妥協中找到平衡，但是如果在愛國主義與民族情操的操弄之下，卻會激發出民粹的狂熱，大規模地讓一群人成為失智失控的殺人武器。

因此，戰爭從來不是為了解決爭議與維護正義，而是為了利益分配與權力鬥爭。歷史上發動戰爭的多是掌握權力的年長人與富人，死的卻都是無權無勢的年輕人與窮人，這是戰爭最大的荒謬。但是在民粹的激情中，每個狂熱的支持者都會義無反顧，神聖地獻身。

這就跟邪教裡面那些心甘情願侍寢教主的年輕女子一樣。說穿了，戰爭在本質上與一些宗教無異，往往必須絕對的排他、忠誠、服從、神格化與自我奉獻。因此我對任何形式的愛國主義與宗教運動都不置可否，一個真正成熟進步的社會，每個人都必須在集體無法自拔的激情之中，保留一點清醒。

所謂的尊嚴，就是可以健康地活著，有能力做自己喜歡做的事情、有餘力照顧好家人。拉高到國家的層次，就是國家安全、人民有錢，再簡單不過。

因此，我們不需為了有哪些國際政治人物訪台而感到尊嚴。如同烏克蘭總統澤倫斯基，每天接見這個、會見那個，但在烏克蘭國內，大概只有那些發了國難財的既得利益者及民粹傻子，才會在殘破的家園及遍地的新墳中，覺得有滿滿的「尊嚴」和「光榮感」。

一個領導人所能做出最愚蠢的事，就是把戰爭與貧窮留給下一代。愛國主義可以麻醉施政的腐敗、轉移人民的焦點。台灣從前拚的是腳踏實地的真實力，現在靠的是口沫橫飛的嘴砲。販賣戰爭與仇恨的政客們，歷史自會對他們作出評價。