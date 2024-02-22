聽新聞
test
0:00 / 0:00

金廈海域爭端 賴清德三點態度 不夠坦率

聯合報／ 高文文／公（新北市）
兩岸因金廈海域爭端情勢升高，準總統民進黨主席賴清德表態。本報系資料照
兩岸因金廈海域爭端情勢升高，準總統民進黨主席賴清德表態。本報系資料照

兩岸因金廈海域爭端情勢升高，準總統民進黨主席賴清德表態，在民進黨中常會表達「事後妥善處理、支持海巡堅定執法、避免類似情況發生」三點態度。雖有意降溫，但因不夠坦率，效果有待觀察。

海巡隱瞞與大陸漁船碰撞，又未錄影存證，執法是否過當及事後說明等均出現嚴重漏洞。不敢講真話甚至說謊，又提不出確必要及合理執法的具體證據，如何取信外界？

如果執法有瑕疵，海巡應向陸方家屬適度道歉，先給予道義補償及協助，釋出妥善處理的善意。如經檢方認定有執法過當之嫌，亦應宣示對於疏失人員給予必要懲處，才能避免袒護自己人之譏。其次，應加強海巡執法應變措施，權衡保護海域、漁民安全及兩岸關係等因素，才能避免類似情況再次發生。

民進黨 海巡 賴清德

延伸閱讀

統戰新招？ 金融時報：中國以旅遊和短影音拉攏台灣年輕人

非國會多數黨 賴清德：發揮穩定國家力量 扮改革第一品牌

影／陸漁民落海案延燒！吳成典曝最大癥結 籲賴清德派特使解決紛爭

2024台北國際書展／副總統賴清德書展大力推薦 漫畫家蠢羊作品《動物國家》！

相關新聞

協助受騙者 損失列扣除額

近年詐騙集團犯罪正加速氾濫，詐騙金額及件數都不斷攀升，到去年十一月底止，當年度詐騙件數已超過三萬五千件、詐騙金額超過七十...

AI時代 魔鬼訓練不如思辨

有個美語補習班的貼文，介紹了一對小學生兄妹的行程。每天五點五十分起床，開始練琴、學英文、到學校上課，晚上十一點多才能休息...

從空總舊址到文化實驗場…最後呢？

昨日民意論壇，對於賴總統新人新政的勉勵，冀望「别讓服務業勞工『薪酸』」。提出：地方政府重視腦力的創意創新、企業得靠腦力取...

金廈海事爭端 需公正勘驗

海巡署金門海巡隊執行海域查緝陸籍快艇所生海難事件，因發生在敏感水域，加上執法過程未錄影，且未在第一時間陳述兩艇曾發生碰撞...

金廈海域爭端 賴清德三點態度 不夠坦率

兩岸因金廈海域爭端情勢升高，準總統民進黨主席賴清德表態，在民進黨中常會表達「事後妥善處理、支持海巡堅定執法、避免類似情況...

若陸管轄金馬海域 台怎因應

海峽兩岸因金廈水域管轄權與執法問題發生衝突，導致原本就僵硬緊繃的政治關係更加緊張，讓人不安。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。