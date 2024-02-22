金廈海域爭端 賴清德三點態度 不夠坦率

兩岸因金廈海域爭端情勢升高，準總統民進黨主席賴清德表態，在民進黨中常會表達「事後妥善處理、支持海巡堅定執法、避免類似情況發生」三點態度。雖有意降溫，但因不夠坦率，效果有待觀察。

海巡隱瞞與大陸漁船碰撞，又未錄影存證，執法是否過當及事後說明等均出現嚴重漏洞。不敢講真話甚至說謊，又提不出確必要及合理執法的具體證據，如何取信外界？

如果執法有瑕疵，海巡應向陸方家屬適度道歉，先給予道義補償及協助，釋出妥善處理的善意。如經檢方認定有執法過當之嫌，亦應宣示對於疏失人員給予必要懲處，才能避免袒護自己人之譏。其次，應加強海巡執法應變措施，權衡保護海域、漁民安全及兩岸關係等因素，才能避免類似情況再次發生。