從空總舊址到文化實驗場…最後呢？

昨日民意論壇，對於賴總統新人新政的勉勵，冀望「别讓服務業勞工『薪酸』」。提出：地方政府重視腦力的創意創新、企業得靠腦力取勝、政府帶動全國重視創意創新三管齊下。

筆者以一小市民、兼「空總舊址」在地居民的目睹及體認，政府的創意創新一直在此大張旗鼓地進行，但成效是否有人關心？

新年期間，陽光普照，下午陪家母至老空總散步、曬太陽。來往人丁照例寥寥。造訪率、使用率，遠不及過個馬路口的假日花市，或隔街的大安公園。

昔日國防部空軍總司令部遷出後，倏忽十年有餘！這塊被稱作「蛋黃中的蛋黃」、「台北市中心最後一塊方正完整的處女地」，就面臨土地開發的壓力；蓋青年住宅、立法院新址、住商合一摩天樓…的倡議，不一而足。唯可確認者：從硬體建物、到樹木草地，能剷除清理的，都清爽殆盡；既有的文物，化整為零，不見了！砍樹時，親見白頭翁四散，似乎在找棲息地。然而，沒有圍牆的棲息地，少了樹木、強光照曬，變成今天的台灣當代文化實驗場。曾來此開過柯市府的「參與式預算」，仍是與錢有關。創意之外，一盤經費安排的棋局。至於其他，有何優質生活的展望與連結？

其實，一點也不缺創新、創意，從閱讀、思考、觀摩相善入手；廿年前即有教育部《創意的發想與實踐中長程計畫》，政府早已看見創意、創新，當時即在全國高教進行得如火如荼，隨後的《未來想像力計畫》，鼓勵高教，執行參與的教師，當時都知道愛因斯坦說的：「想像力比知識更重要」。因為知識是有限的，而想像力能達到「無遠弗屆」。

華山文創園區，近在咫尺；松菸文創園區，距離此創新基地至多四公里，此一台灣當代文化實驗場，且經看板告示：唐鳳每周來駐點指導。只是，始終在進行拆除、大興土木，陽光照射，強光晃到鄰近住戶，連外籍看護移工都會說：「夏天來時怎麼辦啊？」

就在前天，見一隻白鷿鷥在此實驗園區踽踽獨行，立即閃現王維的「漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木囀黃鸝。」應該在充滿夏天聲音與顏色時出現的，你，怎麼落單了？因為迷路，或是暖冬？因此，在倡議提高勞務委託的採購價格標、活動費用之餘；在思想勞工不「薪酸」之前，剷除既有的文物資產、移掉樹木、改變環境，或可忘卻舊有的篳路藍縷；然而，Throw the baby out with the bathwater，把嬰兒和洗澡水一起倒掉。國父孫中山先生講過一根扁擔與一張彩券的教訓，值得深省。