從空總舊址到文化實驗場…最後呢？

昨日民意論壇,對於賴總統新人新政的勉勵,冀望「别讓服務業勞工『薪酸』」。提出:地方政府重視腦力的創意創新、企業得靠腦力取勝、政府帶動全國重視創意創新三管齊下。

筆者以一小市民、兼「空總舊址」在地居民的目睹及體認,政府的創意創新一直在此大張旗鼓地進行,但成效是否有人關心?

新年期間,陽光普照,下午陪家母至老空總散步、曬太陽。來往人丁照例寥寥。造訪率、使用率,遠不及過個馬路口的假日花市,或隔街的大安公園。

昔日國防部空軍總司令部遷出後,倏忽十年有餘!這塊被稱作「蛋黃中的蛋黃」、「台北市中心最後一塊方正完整的處女地」,就面臨土地開發的壓力;蓋青年住宅、立法院新址、住商合一摩天樓…的倡議,不一而足。唯可確認者:從硬體建物、到樹木草地,能剷除清理的,都清爽殆盡;既有的文物,化整為零,不見了!砍樹時,親見白頭翁四散,似乎在找棲息地。然而,沒有圍牆的棲息地,少了樹木、強光照曬,變成今天的台灣當代文化實驗場。曾來此開過柯市府的「參與式預算」,仍是與錢有關。創意之外,一盤經費安排的棋局。至於其他,有何優質生活的展望與連結?

其實,一點也不缺創新、創意,從閱讀、思考、觀摩相善入手;廿年前即有教育部《創意的發想與實踐中長程計畫》,政府早已看見創意、創新,當時即在全國高教進行得如火如荼,隨後的《未來想像力計畫》,鼓勵高教,執行參與的教師,當時都知道愛因斯坦說的:「想像力比知識更重要」。因為知識是有限的,而想像力能達到「無遠弗屆」。

華山文創園區,近在咫尺;松菸文創園區,距離此創新基地至多四公里,此一台灣當代文化實驗場,且經看板告示:唐鳳每周來駐點指導。只是,始終在進行拆除、大興土木,陽光照射,強光晃到鄰近住戶,連外籍看護移工都會說:「夏天來時怎麼辦啊?」

就在前天,見一隻白鷿鷥在此實驗園區踽踽獨行,立即閃現王維的「漠漠水田飛白鷺,陰陰夏木囀黃鸝。」應該在充滿夏天聲音與顏色時出現的,你,怎麼落單了?因為迷路,或是暖冬?因此,在倡議提高勞務委託的採購價格標、活動費用之餘;在思想勞工不「薪酸」之前,剷除既有的文物資產、移掉樹木、改變環境,或可忘卻舊有的篳路藍縷;然而,Throw the baby out with the bathwater,把嬰兒和洗澡水一起倒掉。國父孫中山先生講過一根扁擔與一張彩券的教訓,值得深省。