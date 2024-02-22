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AI時代 魔鬼訓練不如思辨

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）

有個美語補習班的貼文，介紹了一對小學生兄妹的行程。每天五點五十分起床，開始練琴、學英文、到學校上課，晚上十一點多才能休息。中午只能在車上用餐。他們成績很「優秀」，在台北市鋼琴大賽得獎，也可以在維也納演出。

有醫生提醒「睡八小時的兄妹，肯定會比只睡六小時的兄妹還要有成就」；也有律師提醒，「毀掉一個人，其實很簡單，只需要毀掉他的童年」。以教育潮流的觀點來看，AI的年代，魔鬼訓練式的苦讀與苦練有用嗎？與其用時間、血汗來換取成績，更應該著重在孩子創意與思辨力的養成。

生成式AI的年代，GPT-4已通過律師資格考試且排名為前十％。AI可以協助起草法律文書，搜尋法律資料庫，人機協作將是趨勢，苦讀、死背法律條文不再是身為「人」的律師最重要的工作。如何下正確的指令讓AI去搜尋資料，如何在搜尋出來的資料中揀選有利判決的資訊，針對價值判斷、人情世故做出「有人味」的分析，身為「人」的律師更應具備這樣的能力。

創意與思辨力的養成，人際間的互動引導，溫暖且關鍵。孩子的成長過程中如果只有冰冷的書籍、孤獨的車上便當與一成不變的反覆練習，沒有同儕或長輩的對話互動引導，怎會有創意？又如何能在AI及網路資訊爆炸的時代，做出正確、有效的思辨？

筆者更擔心，這對小兄妹若是被迫苦讀苦練數十載，步入社會後卻看見不一樣的世代模樣，反差挫折感恐會讓他們的價值信仰崩潰。

GPT-4 補習

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