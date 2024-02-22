網紅創作 有守法義務

台灣網紅到柬埔寨拍攝假的被追逐及迫害影片，除了罰款外還遭判刑兩年；當地省長、甚至柬埔寨前、現任總理都對此事表示憤怒，這兩個台灣年輕人想回台灣服刑的機會恐怕不高，下跪道歉乞求也沒有用。

在國際社會對東南亞的電信詐騙集團、與販賣人體器官的犯罪集團深惡痛絕時，這兩個台灣人公然在柬埔寨試圖用以假亂真的影片騙取流量，這不但影響該國聲譽，也在對方敏感議題上撒鹽，同時此事亦將影響台灣人的國際形象，甚至可能演變成柬埔寨仇台的外交事件。

稍早才發生過所謂網紅在連鎖超市內隨意打開食物吃又放回架上，以及將日用品開封後再放回去等引以為樂、賺取流量的事件。這種嬉鬧無所謂的態度，不顧其他消費者的權益，也完全無視商家的信譽受損的行為，單純只為自己利益，拍成影片上網任意流傳。

日本也有高中生因舔了餐廳醬油罐並拍成影片，造成該壽司公司高達卅五億台幣的損失，後被求償近一千五百萬台幣，難道這種案例無法警惕到台灣的網紅嗎？嚴格說起來，將打開的食品，趁商家沒有察覺再放回去，這不但有食安疑慮，且已有仿效日本千面人的情節了，無疑是對公共利益的挑戰。

很多在台灣處罰不重的罪刑，到其他國家卻是重罪，民眾千萬不要輕易以身試法，例如在美國洗錢是聯邦重罪，刑責之外，還會被長期列入不歡迎名單；在印尼走私毒品是重罪，很容易被判無期徒刑、甚至死刑，已經有好幾起台灣人伏法的案例；在泰國不可對皇室不敬；在北韓要尊重領導人肖像；在新加坡破壞公物，即使是車廂塗鴉，也會遭判徒刑及鞭刑。出國要學會尊重其他國家的法律與風俗習慣，政府單位也可適時公布統計數字，讓民眾了解國人在其他國家的受刑數字及概況以作為警惕。

網路及自媒體，可以帶來流量及收入；相對的，創作者就必須對內容負責。在台灣生活自在習慣的年輕人，應該要知道享受自由的權利，同時必須承擔守法的義務，這是普世的價值與準則。