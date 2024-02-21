賴總統別讓服務業勞工薪酸

新春開工，祭拜上蒼，老闆祈求的是財源廣進；員工呢？滿腦想的當然是升遷加薪。薪酸，是台灣服務業多年的痛，賴清德五月上任總統之後，應該針對政府勞務採購老是低價、砍價的惡習拿出對策，帶頭重視腦力經濟的價值，也啟動服務業調薪的列車。

政府採購是促進國家ＧＤＰ成長的引擎，勞務委託更為帶動民間服務業薪資上場的動力。近十年，政府勞務性的委託案，因受財政赤字影響，尤其是地方政府的採購老是停留在計算工時的舊思維，不重視腦力的創意、創新價值。總統和內閣口口聲聲強調提高產業的附加價值，豈不諷刺？

台灣的薪資結構現在愈來愈形成白領中低階層無力調漲的現象。相較之下，生產事業的藍領階級受惠於勞工短缺，反而近年的工資都有明顯高於通膨的調整。

面對ＡＩ人工智慧時代的來臨，企業和個人都得更靠腦力取勝。然而令人擔憂的是，當白領階級預計將有三成事務性、重複性的工作被ＡＩ取代，如果創意、創新性的服務仍被一味地壓低價格，服務業勞工的薪資想調漲談何容易？

政府勞務採購長期存在偏差，停留在生產工時的思維，而非服務創新導向。相較於歐美日和新加坡等政府勞務採購，對於凡是來參加投標而未得標者，都會支付相當的提案費用。勞務型的提案往往要花很多的發想、時間和精力，政府帶頭支付提案費，企業也會更為尊重智慧財產權，進而帶動全國重視創意、創新的風氣。

政府對勞務採購偏向價格標而非有利標的結果是，有創新價值的提案往往得不到標，縱使勉強得標，做起來也是食之無味棄之可惜。最可怕的是，政府一些針對弱勢團體的培力計畫案，補助金額跟不上通膨和薪資水準也就罷了，評審們更常忘了這是弱勢培力的本質，誤用比一般委託案還更嚴的標準驗收，令人啼笑皆非。

政大勞工研究所教授劉梅君說：「薪酸、中高齡失業是台灣產業缺工之謎」。五星飯店為何只願給房務三萬月薪，經理級薪水也普遍偏低？

為何如此？企業固然要打屁股，不少服務業也要加緊產業革新；但反觀政府對於出勤、食宿、交通、會議、行銷、廣告、出版等諸多活動費用，卻仍停留在開發中國家水平，更得反省。

當服務業已占國家ＧＤＰ的六成三，就業人口也達總勞動數的六成一，社會大眾又對企業倫理的要求愈來愈高，賴總統不能忘記政府更有良善的職責。別讓服務業勞工再「薪酸」了，請您加油啊！