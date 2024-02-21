當川普和拜登在二○二四年美國總統大選激烈爭鬥時，泰勒絲（Taylor Alison Swift; b.1989）似乎變成影響大選局勢的一個因素。泰勒絲是全球流行音樂巨星和文化偶像，她的行為已在政治領域中產生共鳴。她的受歡迎程度、潛在支持以及她在政治的光譜會引起何種反應？

泰勒絲無與倫比的受歡迎度讓她被《時代》雜誌選為二○二三年的「年度人物」，不僅凸顯了她的音樂實力，還將她定位為一個能夠塑造公眾觀點的文化力量。

對於《時代》的評選，川普表示不以為然，反而凸顯了泰勒絲的影響力。《滾石》雜誌透露，川普私下聲稱他比泰勒絲更受歡迎，擁有更忠實的粉絲。川普的不滿說明了泰勒絲與公眾（特別是年輕人）的共鳴對傳統政治人物構成挑戰。

關於泰勒絲在總統大選中可能支持拜登的猜測，將她由娛樂新聞版面引導到政治版面。《紐約時報》報導，泰勒絲在二○二○年支持拜登，顯示了她的政治傾向。拜登的助手正在考慮將泰勒絲作為競選代言人。

泰勒絲的音樂通常涉及到情感、自由和成長等主題，契合年輕人的生活體驗，成為許多青少年的共鳴點。泰勒絲在社交媒體上直接與年輕選民互動，分享個人生活、觀點和社會問題，建立了一個真實而親密的形象。泰勒絲在社會公義的言論和行動也與許多年輕人的價值觀相符，贏得他們的信任。根據《紐約時報》的觀察，泰勒絲去年的一條Instagram貼文引發了三萬五千個新的選民登記，證明了她的激勵作用以及動員能力。

《新聞周刊》的民意調查顯示，卅％的卅五歲以下美國人表示，他們更有可能投票給泰勒絲支持的候選人。相比之下，只有四％的六十五歲及以上的美國人似乎會認同泰勒絲支持的候選人，凸顯了她的影響力可能存在的世代差異。然而隨著年輕人在選舉中的影響力愈來愈大，泰勒斯不只造成象徵性的影響，還可能造成選民偏好的實質轉變。

《滾石》的報導提到泰勒絲「讓右翼分子大為震驚」，凸顯了她爭議性的影響力。「右翼陰謀理論者」聲稱泰勒絲與男友凱爾西（Travis Kelce）的關係「是深層國家陰謀，旨在為二○二四年選舉中為拜登拉攏支持者」，為選舉的影響力添加了一層複雜性。這一陰謀論在ＮＦＬ超級盃（Super Bowl）即將開始之際提出，反映了泰勒絲的行動和感情交往在政治話語中受到放大鏡的審查。前總統候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）認為超級盃在無形中被泰勒絲操縱以支持其男友凱爾西。拉馬斯瓦米這個「瘋狂」陰謀理論證明泰勒絲千絲萬縷的連結，交織於體育、娛樂和政治，展示了她影響力的多面性。

很明顯，泰勒絲能夠在美國總統大選過程影響公眾觀點。從她極高的受歡迎度和潛在支持，泰勒絲對政治的影響是不可否認的。她在選舉敘事中的存在將成為現代政治的一個象徵，彰顯了名人影響在現代政治的重要性。（作者為前科技部代理部長）