政府不宜有只會仇中、嗆中的官員

台灣大選後兩岸風險逐漸升高，陸方利用我海巡署巡緝艇對陸方漁船執法行動發生漁船翻覆意外事件的機會，採取反制行動，除海警船臨檢我金廈遊艇，造成民眾恐慌，海監船更闖入金門的禁限制水域，未來他們也可能創造事件，升高緊張局勢。凡此態樣繁多，我們自己想想，都會想出好幾個，更何況有些可能是我們做夢也想不到的。

大陸對我方具台獨色彩的新總統即將就任，當然會有打壓動作，各種風險隨之紛至沓來，雖然蔡總統及賴準總統都一直說，願在對等、尊嚴的安排下與大陸協商，但這種說法說了也等於白說，因為他們所謂在對等尊嚴的條件下談，在沒有處理「一中」的情況下，等於是以「一邊一國」來談，這與大陸的「一中原則」是互斥的。當年假如蔡總統能延續馬政府的九二共識，模糊化「一中」，今天還有可能繼續維持對等，當年ＥＣＦＡ就是用這種模式談的，現在要維持對等尊嚴，就必須另尋解方。

近年來台灣有很多政客迷失在反中抗中的紅利中，有些原本還算是人才的，為自身利益，改採不論是非、放棄專業的作風，對兩岸關係作「打地鼠」式的破壞，政府中亦充斥仇中心態，部分人民對仇中的政府也特別包容，政績不佳也盲目相挺，造成整個政府逐漸平庸化，原來不平庸的也變平庸了。

今天兩岸關係已惡化到產生危機的臨界點，反中抗中的紅利也大概已到盡頭，須盡速解決兩岸問題，政府內部不宜有只會仇中、嗆中、不具專業的官員，用人在意識形態的考量比重上也不能太高，這樣才能夠真正發揮專業，以全民安全為念，想出解方。那些只會心懷仇中、每天嗆中的人是不願、也不太可能想出解決兩岸問題解方的。

馬前總統當年用了台聯黨的立委賴幸媛擔任陸委會主委，在兩岸對等尊嚴下完成ＥＣＦＡ的談判與簽署。希望賴總統也能以「用人唯才」的原則建立「良才內閣」，畢竟「人」才是決定政策成敗的關鍵，這樣才能夠應付逐漸升高的兩岸風險，即使發生「做夢也想不到」的事件，只需平時多用「良才」、多展「專業」、多疊「善意」，這樣雖非針對特定風險的作為，但也可能會「歪打正著」，產生解決風險或危機的效果。