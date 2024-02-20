彈性連休 別陷父子騎驢困境

為了串連三天以上假期，去年彈性調整周六補上班日多達六天，部分民眾發出不同聲音，今年改弦易轍政策大轉彎。在上周六唯一補班日後，接下來只剩下清明節與端午節兩個三天以上連假，下半年完全沒有三天連休假期。

日本今年總共有十一個三天以上連續假期，再加上年末年始期間的新年連假，下半年每個月都會出現一次三連休，其中七月第三個周一的「海之日」、九月第三個周一的「敬老節」以及十月第二個周一的「運動之日」，都是拜日本國會一九九八年通過《祝日法》之賜，把特定節假日固定挪移至星期一。

日本調整增加三天連休假期頻次的「快樂星期一制度」，係仿效自美國的《統一周一假期法》，將開國元勳華盛頓誕辰紀念日、陣亡將士紀念日、民權運動領袖金恩紀念日以及發現美洲新大陸哥倫布紀念日等聯邦法定假日，由固定日期，調整至固定星期一。

變更節假日時間難免減損節假日設置原始出發點，像美國國父華盛頓總統生日明明是二月廿二日，但今年華盛頓誕辰紀念日卻落在二月十九日。對於民眾休假權益沒有影響，反而方便假期休閒出遊活動安排；更何況與其增加節假日天數，倒不如以一換一挪移節假日，兼顧維持經濟運作與鼓勵休憩充電兩大目標，社會成本最輕微。

假期經濟是拉動內需、刺激消費的最佳手段之一。三天連休剛好適合安排過夜住宿行程，又沒有長到足夠安排海外行程，平均分散的三天連休有助於島內國民旅遊活動。

行政部門不能因為少數聲音牽制綁架，陷入父子騎驢般困境，適可的三天連休絕對有其必要。