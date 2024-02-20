護國矽盾也難抗衡中美博弈

過年期間看了一些歷史劇，其中看到「完璧歸趙」，頗有感觸。和氏璧是價值連城的稀世珍寶，輾轉落在趙國手裡，秦國知道了便派使臣去趙國提出用十五座城交換和氏璧。趙國派了藺相如將玉璧送到秦國去換地，但因為秦王食言，藺相如用計拚死取回玉璧，連夜送回趙國。

春秋戰國時代，和氏璧的珍貴引起各方霸主的垂涎，不惜犧牲金錢、土地，甚至付出人命傷亡的代價，出兵來搶奪。對比現在，台灣的「護國神山」台積電就如同和氏璧般珍貴。二○二三年台灣上市公司總市值為五十六點二八兆，台積電以其市值十六兆，幾達三分之一，是台灣經濟的擎天一柱。不只在國內，台積電也是國際舞台上最璀璨的明星。最近英國金融服務商City Index公布二○二三年全球十大市值企業排名，前三大依序為蘋果、微軟、沙烏地阿美，而台積電就以市值五三四點九八億美元榮登全球前十大。

在為台積電驕傲的同時，我們也不免忐忑，台積電和台灣半導體產業掌握了全世界最大的晶片生產力，成為地緣政治之所爭，不但美國處心積慮地「邀請」台積電赴美設廠，以避免一旦台海動盪，晶片無法如期交付，美國的經濟和國家安全將會陷入極大的危機。過去美國就有些極端分子說，如果兩岸發生戰爭，美國必須在第一時間把台積電炸毀，並把重要技術人員接到美國，而日本和德國也積極爭取台積電赴當地設廠。然而台灣的半導體產業並不是那麼容易被複製，除了長年累積的豐富經驗和扎實技術，以及上中下游完整而分工細密供應鏈，最重要的是台灣具有優秀的研發能力以及吃苦耐勞的從業人員，這些都是領先國際的優勢。單單把一兩個廠搬到國外，產生不了同樣的效果。因此台灣在世界半導體地圖上依舊占有無法取代的地位。

小國懷有巨寶，就免不了世界各國的虎視眈眈，尤其在目前的地緣政治風險下，台積電對台灣而言，是護國神山還是懷璧其罪，兩者都有說法。但從世界局勢來看，情形並不是很樂觀。

尤其今年適逢美國大選，而目前川普的聲勢日漲，很有可能會再回鍋入主白宮，一旦成真，對美中台三方關係必定有巨大的衝擊。美中關係可能會更加惡化，對台灣而言，也不見得是好事。

何況川普去年曾在媒體採訪中抱怨台灣「搶走了我們所有的晶片業務」，雖然這比較傾向是選舉語言，但選舉語言往往也是一種態度，將會影響美國民眾與產業界的思維及作法。因此到時華府會對台積電這塊美玉採取何種明爭暗搶的手段，非常值得我們關注。更不要提中國大陸對台積電也有想法，「統一」是他們一貫的政策，統一之後中國即獲得台積電這塊「和氏璧」，可以主導半導體產業，抗衡美國。

當然，目前台灣能做的有限，畢竟我們無法左右中美兩大強國的博弈，也無法阻止中國大陸對台灣的威脅，最好的策略就是低調而不張揚。當然在資訊透明化的現在，所有上市公司的營收都是公開的，但我們不要再去炫耀台灣半導體或是台積電在世界的地位，甚至用「護國神山」、「矽盾」等形容來誇飾半導體產業對台海安全的防護。這些只會招來更多的覬覦及妒恨。台語說「掂掂吃三碗公」，應該是台灣最好的策略。