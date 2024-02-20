聽新聞
test
0:00 / 0:00

殲敵於城鎮陣地 然後呢？

聯合報／ 陳林生／退役陸軍上校（高雄市）
國防部月前向立法院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，宣示國軍台海防衛用兵理念，增加「殲敵於城鎮陣地」。記者洪哲政／攝影
國防部月前向立法院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，宣示國軍台海防衛用兵理念，增加「殲敵於城鎮陣地」。記者洪哲政／攝影

國防部日前宣示將國軍的台海防衛用兵理念「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘岸」，現階段再加上「殲敵於城鎮陣地」。

前些時日國防部在城鎮規畫囤儲彈藥場所，如今再提出殲敵於城鎮陣地構想。拋開政治層面考量不談，僅就國防專業而言，國防部已對兩岸軍事衝突過程與結果，作了非常悲觀的評估。

民國九十四年，連戰走訪大陸稱之為「和平之旅」，一○四年兩岸領導人於新加坡會面，開啟了以對話代替對抗的新局勢。

蔡英文總統執政將滿八年，屢屢藉由激化兩岸對抗情勢，以鞏固民進黨基本盤，隨之也將局勢攪弄至四十年來最壞的情況。國防部見兩岸政治情勢發展，評估雙方戰力已嚴重失衡之際，「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘岸」的軍事戰略構想，已不符實際需求，因而提出「殲敵於城鎮陣地」構想。

殲敵於城鎮陣地不只是一句話語而已，那將是激烈的軍事戰鬥就在你家巷口發生。縱然我們的英勇國軍終能成功將突入的敵軍全數殲滅，問題是，然後呢？肯定的告訴大家，那將是無水無電，建築物幾乎都是斷垣殘壁的慘況。

民進黨已確定再繼續執政四年，兩岸局勢要不要發展至「殲敵於城鎮陣地」，就只在領導人一念之間。

國軍 國防部 民進黨

延伸閱讀

執行涉外交流 國防部副部長徐衍璞出席新加坡航展

國防部：今偵獲11架次共機逾越海峽中線及其延伸線

金門禁限制水域將不保？國防部：海巡有需求將依令應援

美國防部：對青年運動掌控葉門地區5度自衛性襲擊

相關新聞

壓制-反制 兩岸陷敵對循環

台灣大選後兩岸互動似有急速逆轉趨勢，金廈海域爆發陸漁民遭台海巡船追查，致翻船造成兩漁民死亡。隨後中國大陸海警局發布常態化...

殲敵於城鎮陣地 然後呢？

國防部日前宣示將國軍的台海防衛用兵理念「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘岸」，現階段再加上「殲敵於城鎮陣地」。

護國矽盾也難抗衡中美博弈

過年期間看了一些歷史劇，其中看到「完璧歸趙」，頗有感觸。和氏璧是價值連城的稀世珍寶，輾轉落在趙國手裡，秦國知道了便派使臣...

食安報告延後 白助綠過關

因民眾黨團總召黃國昌堅持加開院會，否則拒簽結論，協商破裂。今天立法院開議維持施政報告，食安報告延至一個月後。黃國昌認為，...

個資外洩判賠 防詐仍有缺陷

日昨貴報「買溫泉券遭詐騙，個資外洩判賠」，報導台灣高等法院認定溫泉飯店及其委託的資訊服務業者，應就個資外洩事件給付消費者...

彈性連休 別陷父子騎驢困境

為了串連三天以上假期，去年彈性調整周六補上班日多達六天，部分民眾發出不同聲音，今年改弦易轍政策大轉彎。在上周六唯一補班日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。