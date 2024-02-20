殲敵於城鎮陣地 然後呢？

國防部日前宣示將國軍的台海防衛用兵理念「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘岸」，現階段再加上「殲敵於城鎮陣地」。

前些時日國防部在城鎮規畫囤儲彈藥場所，如今再提出殲敵於城鎮陣地構想。拋開政治層面考量不談，僅就國防專業而言，國防部已對兩岸軍事衝突過程與結果，作了非常悲觀的評估。

民國九十四年，連戰走訪大陸稱之為「和平之旅」，一○四年兩岸領導人於新加坡會面，開啟了以對話代替對抗的新局勢。

蔡英文總統執政將滿八年，屢屢藉由激化兩岸對抗情勢，以鞏固民進黨基本盤，隨之也將局勢攪弄至四十年來最壞的情況。國防部見兩岸政治情勢發展，評估雙方戰力已嚴重失衡之際，「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘岸」的軍事戰略構想，已不符實際需求，因而提出「殲敵於城鎮陣地」構想。

殲敵於城鎮陣地不只是一句話語而已，那將是激烈的軍事戰鬥就在你家巷口發生。縱然我們的英勇國軍終能成功將突入的敵軍全數殲滅，問題是，然後呢？肯定的告訴大家，那將是無水無電，建築物幾乎都是斷垣殘壁的慘況。

民進黨已確定再繼續執政四年，兩岸局勢要不要發展至「殲敵於城鎮陣地」，就只在領導人一念之間。