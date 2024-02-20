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食安報告延後 白助綠過關

聯合報／ 張裕昇／藥師（高雄市）
立法院長韓國瑜昨天上午邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，國民黨團總召傅崐萁（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）同時到場，兩人握手致意。下午國民黨團大會後，傅崐萁受訪表明立場，表示立法院是為全民爭取權益的地方，不是武道場，更不是秀場，希望朝野協商盡快完成，行政院到立法院進行食安報告。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜昨天上午邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，國民黨團總召傅崐萁（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）同時到場，兩人握手致意。下午國民黨團大會後，傅崐萁受訪表明立場，表示立法院是為全民爭取權益的地方，不是武道場，更不是秀場，希望朝野協商盡快完成，行政院到立法院進行食安報告。記者胡經周／攝影

因民眾黨團總召黃國昌堅持加開院會，否則拒簽結論，協商破裂。今天立法院開議維持施政報告，食安報告延至一個月後。黃國昌認為，若因食安專案報告導致施政報告及總質詢延後，民眾不樂見。

「少林足球」的強雄說過：「贏，不一定非得要進球」，黃國昌為強雄這句話作了最好的詮釋。要護航民進黨的食安報告，不一定要支持民進黨的主張，欲擒故縱是最好的方法。你瞧，黃國昌這麼一杯葛，不就為民進黨多爭取了一個月的時間，一個月後誰還記得食安報告這回事？兩岸猿聲啼不住，黃國昌又幫助民進黨輕舟已過萬重山。

打著民意為招牌，一句話就讓民進黨輕鬆過關。事實上民眾不樂見的究竟是食安報告被延後，還是施政報告及總質詢延後，小學生都知道問題的答案，就民眾黨團總召不曉得。

綠、藍、白未來在立法院要怎麼競合？已故立委朱高正說的沒錯，政治是最高明的騙術。

民進黨 食安 黃國昌

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