壓制-反制 兩岸陷敵對循環

台灣大選後兩岸互動似有急速逆轉趨勢，金廈海域爆發陸漁民遭台海巡船追查，致翻船造成兩漁民死亡。隨後中國大陸海警局發布常態化巡查，並強制登臨金門旅遊船檢查，藉以宣示主權及「以牙還牙」回應台追緝陸漁船。中國大陸政府嚴厲批判台採取海警船登臨盤查，以「強烈譴責」和「惡性事件」定性，其公眾及網路出現「反獨」邁向「反台」之民族主義、愛國主義及民粹主義聲浪。

台對越界陸漁船採取高強度查緝、認定其「越界」，但也激起陸登台船查緝。二○一七年至二三年，台取締陸抽砂船十九艘次、沒收十六艘次，查處非法越界陸漁船九一七一艘，扣留三九二艘及沒入八十三艘。中國大陸先是藉由軍演和啟動M503航路，聲稱不存在「海峽中線」；此次金門事件爆發後，陸已改變態度，不願默認金廈存在「禁、限制水域」的隱形之線。

民進黨政府對陸政策欠缺「兩岸公民社會本位」思考，陷入「壓制、反制」模式，未以大陸民眾為政策標的群體，反將其推向對立面，恐成為網民情緒宣洩口，增加網路武統聲量，致中國大陸對台政策只會更加強硬。尤其主張務實台獨的賴清德即將上任，兩岸情勢恐比蔡英文主張「維持現狀」更為嚴峻。

民進黨政府不僅未能與陸進行協商對話，反而持嚴厲立場拉高分貝批判陸方，未能持人道主義方式處理。中國大陸政府、網民及民眾卻因民族主義、愛國主義及民粹主義翻滾，甚至網民非理性建議：陸中斷向金門供水、派出海警在兩岸海域爭議區域護漁、擊沉台海巡船及繼續增加農漁水產品禁運、高築貿易壁壘及提高關稅、減少惠台措施、中斷兩岸經濟合作框架協議等，藉此打擊報復台灣。

兩岸政府曾立基於一中原則、九二共識等前提，在國民黨主政下從對抗隔絕邁向溝通交流；回顧兩岸協商，亦是從處理兩岸海上悲劇與漁業糾紛開始。一九九○年代台嚴厲打擊陸偷渡、走私，強硬處理兩岸漁民糾紛，曾爆發「閩平漁號」事件和「閩獅漁號」事件。儘管當時兩岸無法直接洽商，但最終雙方授權予紅十字會處理及善後，簽署《金門協議》。同意以務實、人道方式擱置分歧、解決爭端，此為後來兩岸兩會協商機制奠定基礎。此次金門海難應屬突發意外事件，但因兩岸已無一中原則與九二共識作為政治互信及重啟協商之基礎，兩岸陷入「壓制、反制」非理性互動。此必然導致大陸對台政策採取強硬手段，這有其回應內部民族主義及民粹主義的社會需求；民進黨政府則基於鞏固深綠選民支持，堅持台灣主權獨立，也強硬回擊。

且因民進黨兩岸政策的意識型態建構中，認為中國採取灰色地帶、灰色作戰及認知作戰，在此認知圖像下無限擴大化，純粹的漁事糾紛被標籤化具有政治軍事作戰意涵。在雙方陷入「壓制、反制、再壓制、反反制」政策運作模式下，若台大動作查扣陸船隻，也會遭致陸「以牙還牙」回應，掉入難以迴轉之惡性循環敵對狀態。

早在上世紀九十年代，兩岸政府已建立溝通協商機制，現卻因民進黨政府不接受一中原則與九二共識而無法協商對話，已悖離蔡英文總統所宣稱之「遵循中華民國憲法及兩岸人民關係條例」。此次事件，陸不接受台畫出的「界線」，而是界定「漁民傳統捕魚區」，解決之道在於回歸兩岸對話協商，捨此而採取反制式政策，只會徒增衝突、增加兩岸關係的「易傷性」及「脆弱性」。