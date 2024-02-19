加強林火風險管理 增蓄水空間

聯合報報導氣候變遷增加森林火災風險，並以二○二一年大旱而林火數也創新高為例。乾旱造成林木容易被引燃可以理解，但除了注意用火安全、加強森林火災風險管理外，對付乾旱，甚至森林火災的另一策略是增加蓄水空間。

森林火災通常因地處偏僻而難以撲滅，消防車無法抵達，消防員也難以負荷太多消防用水，因此除開闢防火林帶控制延燒範圍外，就只有倚賴空中滅火，而空中滅火最常見就是以直升機吊掛水袋去水庫撈水，只是乾旱時水庫蓄水都是民生救命水，拿去滅火能不心疼？

以二○二一年水庫供應各種標的用水約五十九點二億立方公尺為例，對照水庫總有效容量約十九點九億立方公尺，水庫營運已相當辛苦，每年運轉平均三次。但該年水庫洩洪量卻仍高達六二四點八億立方公尺。乾旱固然是氣候變遷的常態，但我國水庫容量實在太小，蓄水滿庫，也不能保證整年用水無虞，而水資源在豐水時卻只能放流入海。

為增加抗旱能力，政府發展再生水，自今年二月起實施「開發單位使用再生水辦法」，強制大用水戶在新建或擴增用水時要使用一半再生水；此外在本島也開始有海淡廠規畫與建設，這對穩定工業用水有所幫助，但蓄水庫容若不增加，類似百年乾旱來襲時，分區供水的窘況將仍難以避免，更不要說要用寶貴的水庫水去滅森林大火了。

鳥嘴潭人工湖全部完成後，未來每天可供廿五萬噸水，除減少地下水超抽外，更大大提升雲彰供水穩定。可惜受限於新建水庫、人工湖不易，這可能是絕響了。再生水發展當然要持續推動，但台灣即使極端乾旱，年雨量仍有約一千五百毫米，增加蓄水空間仍應列為優先，如水庫清淤改善、水庫加高、滯洪池整改加入蓄水功能等，未來若森林火災，也才有足夠的滅火資源。