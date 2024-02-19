禁團令 做球給賴清德？

過年前，蔡政府突然宣布自六月起禁止旅遊業者出團至大陸，引發各界譁然。五月即將卸任的舊政府，卻為新政府預先綢繆，所為何來？二月河小說《雍正皇帝》的一段內容，或可參考。

話說康熙晚年，突然接連黜降包括張廷玉在內的多位上書房大臣與能員幹吏。一時之間朝野震動，人心惶惶。當時仍是龍潛藩邸的雍正大惑不解，深覺寒心，倒是他的門人鄔思道看得透徹。鄔思道認為康熙使的是苦肉計，眼下暫時犧牲這些大臣，俟新主登極，一紙赦書，他們立地就成了新皇帝的得用臣子。

依此類推，蔡政府的禁團令，在短線上，可謂以牙還牙的政治報復，以反制諾魯與我斷交、中共恢復爭議航線的舉措。但就長線而言，禁團令不啻做球給賴清德，讓他一上任，就能有表現機會。蓋賴清德以總統之尊，暫緩或取消禁團令，可收如下功效：一、延攬人心，籠絡長期偏藍的旅遊業，降低彼此對立，掃除施政障礙，增加連任籌碼。二、實踐賴清德選舉時所提的和平承諾，緩和兩岸氣氛，拔除衝突引信，以證明他也有能力處理兩岸關係。三、降低美國對賴的務實台獨路線的疑慮，增加台美互信，以換取美國對賴的支持。四、若前三項都順利達成，則手握四成選票的賴清德，面對三黨逐鹿的二○二八，將更有信心。

綠營是否果真如此工於心計，長於算計，精於選舉？蔡政府禁團令是否確係犧牲旅遊業與旅客權益，替蔡政府出氣進而拉抬賴清德聲望的一石二鳥之計？新政府就任後便可知曉。