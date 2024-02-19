組團赴陸旅遊 怎損害國家利益

交通部觀光署於十七日回應禁止組團赴陸的法源依據，首先提及依據《發展觀光條例》第五十三條第一項，旅行業「損害國家利益」得處罰鍰並定期停止營業或廢照。但法院可不是這樣認定。

所謂「損害國家利益」具體案例，是例如旅行業以考察名義，違法掩護來台行乞的境外人士，辦理出入境手續；國內旅行社與大陸旅客爭執，將旅客丟包機場，使得國家形象受損等等，絕對不是像觀光署說的組團赴陸。組團赴陸如何損害，又損害國家何種利益？觀光署完全說不清楚。

觀光署其次提及，依據《旅行業管理規則》第四十九條第十九款，旅行業經營旅行業務，不得有不遵守交通部觀光局管理監督規定的行為。但法律所提的「管理監督」，是指為了旅行業正當執行職務。例如這次年代旅遊爆發的「富國島丟包事件」，恰恰顯示觀光署管理監督失控失能。觀光署該管的不管，不應管的旅行業正當組團赴陸，觀光署反而將法律規定的「管理監督」無限放大。

我們不得不向民進黨的老前輩謝長廷致敬，九十七年民進黨為了反對兩岸直航，他說兩岸直航後，台灣會「查甫找嘸工，查某找嘸尪，囝仔要去黑龍江」（男生沒工作、女生沒丈夫、小孩會被送去黑龍江）。十六年過去，當年民進黨的口號就是笑話，更別提謝長廷、陳菊都曾帶團拜會國台辦，乃至準總統賴清德也曾與上海市人民政府的領導相談甚歡。這些人密會誰？說了什麼？有沒有「損害國家利益」？這才值得查查！

交通部觀光局升格為觀光署，政績就是違法濫權限制組團赴陸，再放任失能的旅行社爆發富國島事件。這樣的觀光署再不改進，不如砍掉重練，回到觀光局吧！